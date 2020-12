MKB Rotterdam-Rijnmond: 'Dit is de laatste doodsteek die we nog kunnen krijgen'

"Veel ondernemers hebben al een slecht jaar achter de rug", zegt Van Klaveren. "Dit is de laastste doodsteek die we nog kunnen krijgen. De laatste weken van december hadden een lichtpuntje kunnen zijn. Nu blijven ondernemers misschien met onverkoopbare voorraden zitten."

Voelen, ruiken en zien

Dat bevesigt Joeri van der Schans van de Bloemenjungle in Ridderkerk. "Dit is voor ons een belangrijke tijd normaal. Rond kerst heb je een soort tweedeling. Twee weken na Sinterklaas is het eigen huis heel belangrijk. De kerstboom, de slingers, de ballen, de verlichting. Maar daarna komt er nog een heel belangrijke periode. Met de cadeau'tjes voor iedereen die je wilt bedanken: relatiegeschenken, iets voor familie en vrienden bij wie je op visite gaat, en iets voor in je eigen huis. Een amaryllis of iets dergelijks. En ja, dat valt nu helemaal weg."

Online verkoop was voor een bloemist eerst nauwelijks een optie, zegt hij. "Omdat mensen het graag willen voelen, ruiken en zien wat ze kopen. Ik heb tien meiden in de binderij staan en als ik aan hen vraag: maak een roze boeket dan krijg ik tien verschillende boeketten. Mensen weten dat ook. En niet iedereen vind hetzelfde roze boeket mooi."

Rouwboeketten

Maar nood breekt wet. "Dus bij ons ligt nu een heel grote uitdaging", zegt Van der Schans. "We worden vanaf morgen gewoon de bezorgjungle. En we gaan in een straal van vijftien kilometer vanaf vijftien euro alles gratis bezorgen. We willen dat gaan uitbreiden met videobellen. Dat we door de winkel lopen en klanten gewoon iets uit kunnen zoeken. Onze winkel ziet er nog steeds goed uit. Dat hebben we expres zo gedaan. We gaan alles uit de kast halen."

Normaal verkoopt hij in december zo'n tienduizend kerststukjes. "Ondanks alle goede bedoelingen van het personeel: ik ga dat nooit inhalen, ook niet met online. Ik kan geen duizend bloemstukjes bezorgen, ook al heb ik tien bussen rijden. Dat gaat gewoon niet."

Van der Schans hoopt dat hij een 'drive thru' mag maken, onder meer voor de verkoop van rouwboeketten. "En we willen dat mensen online kunnen bestellen en het dan bij ons kunnen afhalen. Ons parkeerterrein is groot genoeg. Daarop kun je een hele slinger maken." Dinsdag heeft hij daar overleg over met de gemeente.

Keuze tussen levens en economie

Volgens MKB-voorzitter Van Klaveren hebben veel ondernemers het vet dat ze nog op de botten hadden al opgegeten. "Er gaan bedrijven omvallen", voorspelt hij.

Neemt niet weg dat hij, ondanks alles, begrip heeft voor de maatregelen van het kabinet. "Ik ben blij dat ik de keuze tussen levens en economie niet hoef te maken."