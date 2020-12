Sluiting komt hard aan bij Diergaarde Blijdorp en Rotterdamse Kunsthal: 'Het is een zwarte dag'

"Bij de vorige sluiting, begin november, dachten we; als we nu met z'n allen een inspanning leveren, dan kunnen we daar nog wel mee leven", legt Zevenbergen uit. De dierentuin hoopte dat de cijfers door de tweede sluiting zodanig zouden dalen, dat er met de kerst wat geld verdiend kon worden. De kerstvakantie is na het hoogseizoen namelijk een belangrijke periode voor het park. "Maar die vakantie kan nu vergeten worden", zegt Zevenbergen teleurgesteld.

Ondanks dat Zevenbergen begrip heeft voor de beslissing van het kabinet, vindt hij de situatie 'om moedeloos van te worden'. "Ik begrijp het wel, maar tegelijkertijd zien wij ook dat mensen heel erg de behoefte hebben om lekker buiten te zijn in de natuur. Wij hebben 28 hectare buitenruimte, waar mensen volgens de Veiligheidsregio op een veilige manier kunnen verblijven."

Geen nieuwe reorganisatie

In september werd duidelijk dat een kwart van de arbeidsplaatsen bij Blijdorp zou verdwijnen. Vandaag zijn alle plannen voor de reorganisatie aan de ondernemingsraad voorgelegd. "In het kader van de reorganisatie zijn we weer een fase verder, dan merk je toch dat het veel verdriet doet in het bedrijf. Het raakt allerlei mensen die met hart en ziel daar jaren gewerkt hebben. Het is een zwarte dag in meerdere opzichten." Diergaarde Blijdorp heeft naar aanleiding van de nieuwe maatregelen nog geen tweede reorganisatie aangekondigd.

Drie keer is scheepsrecht

Ook voor de Rotterdamse Kunsthal is de sluiting een enorme teleurstelling.

"Drie keer is scheepsrecht", zegt Sabine Parmentier van de Rotterdamse Kunsthal zuchtend. "Ons publiek had zich er heel erg op verheugd om juist in de kerstvakantie lekker een museum te bezoeken. Voor ons betekent het weer vijf weken dicht."

Maar net als Zevenbergen, begrijpt ook Parmentier de nieuwe maatregelen.

Voor de tweede sluiting had Parmentier minder begrip omdat ze juist het idee had dat het bij musea en bibliotheken goed ging met de maatregelen.

"Maar nu gaat het hele land op slot. Dan ga je mee."

En dus wordt het geld van aangekochte tickets opnieuw teruggestort en worden kleine events die gepland stonden opnieuw geannuleerd. Daarnaast is het museum druk bezig met een fototentoonstelling over de lockdown.

Maar juist die tentoonstelling is nu niet te zien door een nieuwe lockdown. "Het lijkt wel een soort droste-effect", aldus Parmentier.