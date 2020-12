Lift naar metro gemaakt, Rotterdammer blij

Ulrich Oron is heel blij. De Rotterdammer kan maandagavond gewoon weer op metrostation Vijfsluizen met zijn rolstoel de metro inrijden. De lift op station Vijfsluizen is maandag gerepareerd.

"Ik ben heel blij", reageert de 25-jarige enthousiast. "Ik ben weer eerder thuis, het scheelt omrijden."



De RET deed nog een extra duit in het zakje door de extra kosten die Oron de afgelopen maanden maakte te vergoeden. Immers, door de kapotte lift op Vijfsluizen reisde de Rotterdammer eerst naar Vlaardingen-Oost en legde hij de rest met de rolstoel af. Ook nam Oron een aantal keer de bus.



De woordvoerder van de RET bekende maandag dat de klus nog niet helemaal is afgerond. "De lift kan weer worden gebruikt, alleen de afstandbediening nog niet. Een beetje slordig", aldus de zegsman.

Ruim twee weken geleden benaderde de baas van de 25-jarige Rotterdammer Rijnmond om de situatie aan de kaak te stellen. Ulrich Oron was gestopt met reclameren na een paar belletjes en een brief aan de gemeente. De daaropvolgende reportage van Rijnmond leidde niet alleen tot raadsvragen door GroenLinks in Rotterdam, ook de RET maakte haast met de reparatie.