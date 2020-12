Politie houdt verdachte aan op de A16 door op zijn banden te schieten

Een vuurwapengevaarlijke verdachte is maandagavond door de politie aangehouden op de A16 richting Breda. De verdachte sloeg op de vlucht toen agenten hem in een woning wilden arresteren.

De politie heeft de verdachte kunnen aanhouden door op een leeg stuk snelweg op de banden van zijn auto te schieten. De man was verdachte van een Rotterdams lopend onderzoek.Bij een woordvoerder van de politie is niet bekend dat de verdachte een wapen had, waarschijnlijk was hij op het moment van de arrestatie niet gewapend.

In het kader van een lopend onderzoek laat de politie nog geen verdere informatie los.