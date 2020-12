Zo beleeft de Dordtse binnenstad de laatste uren voor de lockdown

"We hebben vandaag gewerkt voor meerdere dagen tegelijk", zegt Hadil Chalati van de Drechtse Hair & Beauty. Haar telefoon rinkelde en zoemde onophoudelijk. "Iedereen wilde nog even langskomen. En wij wilden alle klanten helpen. We hebben een extra collega ingezet. Eigenlijk was ze vrij, maar ze kwam helpen."

Gekkenhuis

Ook bij de buren, bij Blooming, was het 'een gekkenhuis'. Bloemist Henriëtte Hoogerwerf moest samen met collega Angelique Pragt vol aan de bak. "Mensen willen nog iets leuks voor de kerst. Het was bomvol. Ik heb meerdere keren moeten vragen of mensen buiten wilden wachten. Maar het is uiteindelijk goed verlopen. We gaan nog een poosje door vanavond."

Een rondje door het centrum levert veel verlichte etalages op. Ruim een derde van de winkels lijkt nog open te zijn als de speech van premier Mark Rutte op het punt van beginnen staat. Niet dat het erg druk is, maar toch lopen er nog tientallen shoppers door het centrum dat normaal donker en verlaten is op dit tijdstip op een maandag.

Ook bij filmhuis The Movies komen en gaan de bezoekers. "Ik baal hier vreselijk van", zegt een bezoekster. "Dit is ons wekelijkse uitje. Dat ga ik echt missen." Haar vriendin vult aan: "Dan gaan we maar voor de tv zitten en tijdens de reclame naar elkaar appen. Maar ja, alle kerstfilms hebben we al gezien."

'Knippen gaat voor'

In de kappersstoelen van Hadil wordt ondertussen nog driftig geknipt en geschoren. De uitgebreide beautybehandelingen heeft ze afgezegd. Dit unieke moment kent z'n prioriteiten. "Knippen gaat nu voor"

Bij Blooming hopen ze dat de kassa toch nog een beetje blijft rinkelen. "Ik weet niet hoeveel bloemen we nog binnenkrijgen van de veiling, maar alles wat er nu nog staat is te koop. En ook rouwarrangementen gaan door, zegt Hoogerwerf. In de winkel verkopen mag niet meer, maar Pragt wil flexibel zijn: "We komen bezorgen. Kijk maar op onze site of bel even."

Kapster Hadil Chalati is vechtlustig en weet zeker dat haar salon de gedwongen sluiting gaat overleven. Over de invulling van de time-out van vijf weken heeft ze ook al nagedacht.: "Sporten, gezond koken en tijd voor haar naasten. "Ik ga er het beste van maken. Het wordt echt family-time."