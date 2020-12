Blijven roepen blijkt ook succesvol voor Havenprijs

'Enorm vereerd', zo voelt directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders zich met de benoeming tot Havenvrouw van het Jaar 2020. "Maar het is ook een prachtig signaal naar het team van de KVNR. Want samen hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor de situatie van de zeevarenden."

Het is juist die inzet, die de jury 'unaniem en in recordtijd' heeft doen besluiten haar de prijs toe te kennen, aldus Jan Valkier. De CEO van rederij Antony Veder is de huidige Havenman van het Jaar. Hij heeft haar meteen na de bekendmaking een bloemstuk gestuurd.

Valkier: "Annet is niet alleen een geschikt persoon, en net als ik actief in de rederswereld. Maar het werd ook wel weer eens tijd dat er een Havenvrouw werd gekozen, want in het veertig jarig bestaan van deze prijs was die eer tot nu toe alleen Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam ten deel gevallen."



Annet Koster en Jan Valkier

Bemanningswisselingen

Blijven roepen, dat was de strategie van Koster en haar team. "Al tijdens de eerste lockdown werden de bemanningswisselingen aan boord van de schepen onmogelijk. En toen zijn we gaan roepen: zorg ervoor dat deze belangrijke beroepsgroep haar werk kan blijven doen. Maar ook dat ze afgewisseld kunnen worden."

Landen ging op slot, vluchten vielen uit waardoor zeevarenden niet naar huis konden en hun eigen huwelijk, de geboorte van hun kind of de uitvaart van een familielid misten. Het leidde tot schrijnende situaties en zelfs tot zelfmoorden.



Koster: "Het was vooral de uitzichtloosheid van de situatie die sommige zeevarenden tot deze enorme trieste daden hebben gedreven. We belanden nu met de nieuwe Europese coronamaatregelen helaas weer in een problematische situatie vrees ik. Nog los van de uitdagingen rond vaccinaties en het testbeleid."

Belangenvereniging

De KVNR vertegenwoordigt ongeveer 140 rederijen in de zeevaart. Zij hebben op hun schepen ongeveer 4500 Nederlandse zeevarenden werken en nog eens ruim 22.000 buitenlandse bemanningsleden. Na signalen van de rederijen zelf, besloot de belangenvereniging actie te ondernemen.

"En toen zijn we gaan schreeuwen; aandacht vragen. Niet alleen nationaal maar ook in internationaal verband. Hier in Rotterdam vinden van nature al heel veel bemanningswisselingen plaats en daarom vonden we dat Nederland zijn verantwoordelijk moest pakken. Uiteindelijk hebben we samen met KLM een luchtbrug tot stand weten te brengen, waardoor de zeevarenden van en naar hun woonland konden reizen.

Nog niet opgelost

De situatie is helaas nog niet opgelost, constateren beiden. In Europa gaat het weliswaar beter, maar in het Verre Oosten en het Caribisch gebied blijven zeevarenden de klos. En daarom wil ze haar titel aanwenden om het komend jaar blijvend aandacht te vragen voor de situatie van de zeevarenden.

Koster: "Want juist de zeevarenden spelen zo'n belangrijke rol in deze crisis. Negentig procent van alles wat vervoerd wordt, komt over zee. Zonder hen krijgen we ons voedsel niet, geen medicijnen, geen ziekenhuisbedden, ga zo maar door."

Annet Koster is de 40ste havenprominent op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding krijgt uitgereikt. De traditie wil dat de onderscheiding wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst op de tweede maandag van het nieuwe jaar. Het bestuur van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar is nog in beraad over een alternatieve huldiging in kleinere kring.