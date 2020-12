Dordtse burgemeester Kolff: 'Ik doe een beroep op de zelfbeheersing van jongeren'

De lockdown was onvermijdelijk. De Dordtse burgemeester Kolff zegt het niet letterlijk, maar aan alles merk je dat premier Rutte eigenlijk niet anders kon, dan het land op slot gooien. "Het urgentiebesef bij de mensen was gewoon weg. Het enige dat je dan kunt doen, is dit soort maatregelen nemen, zodat het virus in een hoekje wordt gedrukt."

Als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bespreekt Kolff de situatie geregeld met zijn collega's. Een lockdown is een maatregel die eerder vanuit de burgemeesters is voorgesteld. "Maar het gaat wel om het drastisch inperken van vrijheden en dat doe je niet zomaar", legt hij uit. "Sinds maart is het zoeken naar een middenweg tussen het stilleggen van de samenleving versus het inperken van het virus."

Was deze maatregel twee weken geleden genomen, dan was het misschien wel 'te voorbarig' geweest zijn, denkt Kolff. "Je doet het nooit goed. Het is één groot experiment om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt."

Jongeren

Nu de scholen dichtgaan dreigen jongeren weer op straat te gaan hangen. "Op zich is het logisch dat jongeren elkaar opzoeken", gaat Kolff verder. "Maar ik zou ze toch willen waarschuwen om dat niet te doen."

De gemeente Dordrecht had voor jongeren extra activiteiten georganiseerd, maar door de strengere regels lijken die nu in het water te vallen. "Veel van die activiteiten werden georganiseerd in buurthuizen", gaat Kolff verder, "maar die blijven nu bedoeld voor kwetsbare groepen. Dus jongeren kunnen ook daar niet terecht."

Kolff heeft zijn hoop gevestigd op de zelfbeheersing van de jongeren. "Ze zullen zichzelf moeten vermaken. Ik snap dat jongeren er niet blij mee zijn, maar het is niet anders."

Is het dan zoeken naar het licht aan het einde van de tunnel? "Er zijn heus wel perspectieven", zegt Kolff. "Per 4 januari worden de eerste vaccins uitgedeeld. Eerst aan de kwetsbare groepen en later ook aan de anderen. Het is een grootse prestatie van de wetenschap dat er zo snel een vaccin is. Dat gaat zorgen voor een weg terug naar normaal."