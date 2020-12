Aantal nieuwe besmettingen in de regio (432) lager door een storing, volg alle updates in dit liveblog

Premier Rutte maakte gisteravond vanuit het Torentje, het kantoor van de minister-president, de nieuwe coronamaatregelen bekend om het stijgende aantal besmettingen tegen te gaan. De lockdown duurt ten minste tot 19 januari. Het laatste nieuws hierover lees je hier.

• Vandaag is de eerste dag van de harde lockdown die het kabinet gister heeft aangekondigd

• Het Ikazia heeft neuroloog Jan Bonte opzij gezet. Hij kreeg bekendheid om zijn uitspraken tegen de coronamaatregelen.

• Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio is een stuk lager dan in de laatste dagen. Wel was er ook een storing.

