Burgemeester Aboutaleb over lockdown: 'En wéér die run op die winkels'

De lockdown had veel eerder moeten komen. Dat heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gezegd in een reactie op Radio Rijnmond, een dag na de aankondiging van de lockdown door premier Rutte. "Die afslag hebben we eerder gemist. Maar we zijn blijven hopen op beterschap en die kwam maar niet. Dan moet je dit soort maatregelen nemen."

Burgemeester Aboutaleb heeft met ergernis en verbijstering zitten kijken naar de situatie op maandagmiddag. Toen duidelijk werd dat er een strikte lockdown zou komen, gingen mensen massaal naar het stadscentrum om voor de laatste keer dit jaar naar 'niet-essentiële winkels' te gaan. "En weer een run op die winkels", moppert Aboutaleb. "Onbegrijpelijk. Het is echt een gedragsprobleem."

"Laten we eerst gaan kijken hoe dit nu loopt. In dit stadium is het nog niet nodig." Burgemeester Aboutaleb over avondklok

Aboutaleb: "Ik heb het wel te doen met mensen die getroffen worden in hun ondernemerschap, maar het gedrag van heel veel burgers heeft helaas ervoor gezorgd dat deze maatregelen noodzakelijk waren."

Alle maatregelen van de afgelopen weken hebben volgens Aboutaleb te weinig geholpen en dat komt, volgens hem, vooral door het menselijk gedrag. "Het heeft allemaal geen indruk gemaakt. Kijk maar naar het winkelgedrag. Als het dan niet werkt, dan moet je die magneten maar wegnemen. En als de de winkels in het centrum sluit, dan komen de mensen niet meer."

'Accepteer het niet-perfecte'

De burgemeester komt met het voorbeeld van een kerstboomverkoper bij hem in de buurt. "Daar komen zestig tot tachtig mensen op af", vertelt hij. "Dat zijn wel weer zestig tot tachtig bewegingen. Dan kan je beter hebben dat iemand gewoon een boom langs komt brengen."

Dat iemand dan niet de perfecte kerstboom kan uitkiezen, is een duidelijke illustratie van het probleem. "Accepteer nou eens dat het niet de perfectie is. Of een boom nou een cijfer 9 waard is of niet. Dat maakt voor mij geen bal uit."

Volgens Aboutaleb gaat het echter om meer mensen die 'hun gewone leven gewoon proberen door te zetten'. "Ik was zaterdag in het bos en ik raakte in gesprek met zes dames die zes honden bij zich hadden. Ze verslikten zich nog in de leugen dat ze allemaal tot één huishouden behoorden. Dat is dus niet waar. Maar mensen doen dat blijkbaar, tegen het dringende advies in. Ze waren niet de enigen. Er staan mensen te sporten met twintig man. Dan staan ze op afstand en zeggen ze 'we zijn geen groep'."

Avondklok

Eén van de mogelijke maatregelen die niet genomen is, is de avondklok. Die maatregel vindt ook burgemeester Aboutaleb net te ver gaan. "Maar we zijn er nog niet over uitgesproken", voegt hij daar meteen aan toe. "Laten we eerst gaan kijken hoe dit nu loopt. In dit stadium is het nog niet nodig."

Als het een bijdrage zou kunnen leveren aan de veiligheid rondom de jaarwisseling, dan is Aboutaleb bereid om nog eens over een avondklok te praten. "Het is daarom wel goed dat het kabinet het als optie open houdt."

Luister hieronder naar het volledige interview van presentator Herman Vriend met Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: