Bestuursvoorzitter scholenkoepel over lockdown: 'Het is wel heel onverwachts'

Het kabinet maakte maandag bekend dat de (basis- en middelbare) scholen vanaf woensdag dicht moeten. Dit betekent dat het roer om moet, ook bij de openbare scholenkoepel de Hoeksche School in Puttershoek. Bestuursvoorzitter Luc van Heeren noemt de maatregelen onverwacht, maar realiseert zich dat de klap bij andere beroepsgroepen groter is: "Tuincentra of de horeca kunnen ├ęcht niks doen."

Het dichtgaan van de scholen betekent niet alleen dat het online onderwijs (weer) in de steigers moet worden gezet, maar ook dat de noodopvang gerealiseerd moet worden. "Voor ouders in cruciale beroepen is dat nog best een hele toestand", zegt Van Heeren.

De sluiting van de scholen kwam voor Van Heeren onverwacht. Zijn koepel bestaat uit 21 scholen en opvanglocaties. "Vorige week dachten we nog dat het niet door zou gaan en nu komen er wel heel snel maatregelen."

Noodopvang

Voor het realiseren van de noodopvang is het belangrijk dat de lijst van cruciale beroepen duidelijk wordt. Maar die is nu nog onduidelijk. "Het is best lastig om dat te interpreteren." Als die er komt, zullen meer ouders hun kinderen naar de noodopvang sturen, denkt Van Heeren. "Mensen waren eerst heel bang om kinderen naar de opvang te sturen, maar de druk op de noodopvang werd steeds groter naargelang de lockdown duurde. Nu is die angst nog minder."

De bestuursvoorzitter kan nog niet zeggen of het vanaf woensdag goed zal gaan: "Maar het kabinet heeft er ook bij gezegd dat het niet per se vanaf morgen hoeft te functioneren."

Online onderwijs

Ook bestaat er onduidelijkheid over hoe scholen omgaan met de leerlingen die geen online onderwijs krijgen, zoals de eindexamenleerlingen. "Ik heb geluisterd naar de minister-president en websites bezocht. Wat het precies inhoudt, weet ik niet. Dat moeten we in de loop van de dag duidelijk krijgen."

Die duidelijkheid is volgens Van Heeren belangrijk, vooral voor de leerlingen. "De schoolexamens vinden in de tweede week na de kerst alweer plaats. Leerlingen worden geacht om zich daar nu al op voor te bereiden. Als zij niet weten of dat examen doorgaat, neemt de motivatie ook af."