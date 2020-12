Podcast Sparta: Genieten van het linkerrijtje en supportersliedjes

In onze podcast over Sparta spreekt Frank Stout met Ruud van Os, Anton Slotboom en Sinclair Bischop. Het gaat over de winst op Willem II en de knappe negende plaats op de ranglijst. Zit er nog meer in het vat voor Sparta?

De laatste wedstrijd voor de gedwongen break was wel een indrukwekkende. Sinclair Bischop was er als verslaggever bij in Tilburg. "Geen enkele kans weggeven in een traditioneel moeilijke wedstrijd. Een klinkende zege die nog hoger had kunnen uitvallen. Het was indrukwekkend."

"Op een gegeven ging het balletje rond bij Sparta, Willem II werd scheel getikt. Ik vond het Samba-voetbal. Zo leuk om te zien," zegt Ruud van Os. "Nog nooit vertoond door Sparta in Tilburg, want dit stadion was er nog niet toen Sparta voor het laatst daar won, laat staan zo goed speelde."

De mannen halen ook hun hart op aan Sparta-liedjes. De supporters zijn vaak inventief en origineel met hun tekstuele vondsten. Er worden de nodige herinneringen opgehaald.

