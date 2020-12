'Vanaf 4 januari wordt dit de belangrijkste brug naar het eiland'

"De aanbruggen liggen er al. Deze zijn van beton en zijn langzaam opgebouwd de afgelopen maanden. Nu wordt het stalen middenstuk, de val, geplaatst. Dit is bedoeld om straks de brug open en dicht te kunnen doen", zegt Laurence Peels, die namens de gemeente de projectmanager van de aanpak van het Eiland van Brienenoord is.

Peels vertelt dat dit een spannende dag is. "Er staat een kraan van 750 ton. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Hij moet de val van 23 ton gaan inhijsen. En dat is een secuur werkje. Dus daar nemen ze echt de tijd voor, om het zo zorgvuldig mogelijk te doen." Dit neemt heel de dag in beslag.

Belangrijkste brug naar het eiland

De bedoeling is dat mensen vanaf maandag 4 januari weer gebruik kunnen maken van de brug. "Er moeten nog stalen leuningen op. Ze zijn nog wel eventjes bezig om het goed en netjes af te ronden. 4 januari wordt dit de belangrijkste brug naar het eiland."

Hierna gaat de tweede brug eruit, zodat deze ook kan worden vervangen. Deze blijft in dezelfde stijl als de brug die er al vanaf de jaren zestig ligt. "Waar we nu staan, komt een beweegbare brug. De andere brug is een vaste brug. Wel van dezelfde familie."

In de eerste helft van 2021 zal op de kanalen van Rijnmond (radio, tv, online) regelmatig meer aandacht zijn voor de herontwikkeling van het Eiland van Brienenoord.