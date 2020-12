Arne Slot officieel nieuwe trainer van Feyenoord

Arne Slot en Feyenoord hebben een akkoord bereikt over een contract dat hem voor twee seizoenen bindt aan de club. Ook is er nog een optie voor een extra jaar. De voormalig trainer van AZ volgt Dick Advocaat na afloop van het seizoen op.

Dick Advocaat gaf vorige maand aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt als coach. Snel daarna lekte uit dat de 42-jarige Slot in gesprek zou zijn met Feyenoord, waarna hij bij zijn toenmalige werkgever AZ per direct werd ontslagen.

Slot

Slot trad in de zomer van 2019 aan als hoofdcoach van AZ als opvolger van John van den Brom, onder wie hij daarvoor als assistent werkte. Onder leiding van Slot deden de Alkmaarders vorig seizoen tot het einde mee om de landstitel, totdat corona het seizoen beëindigde.

Slot laat zelf op de website van Feyenoord weten dat hij vereerd is dat Feyenoord in de zoektocht naar een nieuwe trainer bij hem uit kwam. "Deze stap naar Feyenoord is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière. Als een topclub als Feyenoord zich meldt, dan ben je niet alleen vereerd maar zeker ook trots dat je deze stap kan maken."

Feyenoord zal de coach pas na afloop van dit seizoen presenteren. "Want alle focus ligt nu en de komende uitdagende maanden uiteraard nog bij de huidige staf en selectie. Er is nog veel om voor te strijden", legt technisch directeur Frank Arnesen uit. Wel is duidelijk dat John de Wolf, momenteel assistent onder Dick Advocaat, ook onder Slot aanblijft als assistent.