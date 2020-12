VIDEO: Jenny van As en Joris Lutz steken met het lied 'Never Nooit Alleen' je een hart onder de riem

Na de aankondiging van de nieuwe lockdown van afgelopen maandag kan iedereen wel een steuntje in de rug gebruiken. Met het lied 'Never Nooit Alleen', op de muziek van You'll Never Walk Alone, willen zanger Joris Lutz en de Rotterdamse stadsgids Jenny van As met Rotterdam Unite 't de mensen een hart onder de riem steken. Een lied voor en door Rotterdammers.

Op Radio Rijnmond ging het nummer in première. "Het is hopelijk de juiste timing voor iedereen", vertelt Van As, beter bekend als de 'Rotterdeutsche' stadsgids . Lutz hoopt dat de videoclip een klein lichtpuntje is: "Je doet het voor al die mensen wiens restaurant of winkel weggaat. Die hebben geen vooruitzicht. Dat voel je mee."

Kijk hieronder naar de videoclip van Ga Door van Rotterdam Unite. De tekst gaat verder onder de video:

Met de mobiele telefoons gingen Van As en Lutz langs bij allerlei ondernemers die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen. "We hadden geen budget. Iedereen moest belangeloos meedoen", zegt Van As. "We zijn echt op de bonnefooi met iedereen gaan praten. Iedereen die wilde meedoen, hebben we erin getrokken. Dat is het mooie hiervan: het is van mens op mens, van hart op hart."

Niet alleen Van As en Lutz, maar ook andere Rotterdammers werkten mee aan de clip: bijvoorbeeld zangeres Esther Hart en Marlon, bekend van The Voice of Holland. Meester Kees heeft het liedje geschreven.

'Je bent never nooit alleen' is de kreet die bij het liedje hoort. Van As: "We moeten samen volhouden. Het is een ingewikkelde situatie. Alle emoties horen hierbij. Maar het is goed om te gaan kijken waar we vóór zijn. We zijn vóór verbinding, liefde en elkaar steunen. Dat is de intentie van dit liedje: je bent in deze situatie never nooit alleen!"