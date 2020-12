Directeur Maasstad Ziekenhuis: 'We zitten in een derde golf'

Directeur Maasstad Ziekenhuis: 'We zitten in een derde coronagolf'

"De lockdown is echt nodig voor de ziekenhuizen en patiënten. In dat opzicht ben ik blij met de maatregelen, dat er wordt ingegrepen en dat de ziekenhuizen worden ontzien. Het ziekenhuis stroomt heel erg vol."

Aan het woord is Peter Langenbach, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Hij heeft een dubbel gevoel bij de huidige lockdown tegen het coronavirus, omdat bijvoorbeeld ook ondernemers worden getroffen. Maar volgens hem kon het niet anders. "We zitten in de derde golf als je naar de grafieken kijkt. We hebben het coronavirus niet eronder gekregen. Dat maakt dat deze handrem, zoals het kabinet het noemt, nodig is."

"Het zou zomaar een heel drukke kerst voor ziekenhuizen kunnen worden." Peter Langenbach, directeur Maasstad Ziekenhuis

Langenbach ziet nu al dat de druk op de spoedeisende hulp groter wordt. "Dat zagen we gisteravond. Maandagavond is altijd een drukke dag. Het is gelukt om de spoedeisende hulp open te houden, maar dat was kantje boord. Ik verwacht dat het de komende dagen en weken moeilijker gaat worden."

Afschalen reguliere zorg

Ook ziet Langenbach het aantal patiënten in de klinieken en op de intensive cares toenemen. In de kliniek steeg het aantal al met twintig procent, terwijl dat in het Maasstad Ziekenhuis met veertig procent omhoog ging. "Als dit zich verder doorzet - dat is wel de verwachting - dan zou het zomaar een heel drukke kerst voor de ziekenhuizen kunnen worden", zegt Langenbach.

Er zijn bedden genoeg, maar het personeel is al langer schaars. Sinds oktober gaat slechts 65 procent van de reguliere zorg in het Maasstad Ziekenhuis door. Langenbach luidt de noodklok: "Als de covid-zorg de komende dagen en weken gaat toenemen, dan zal dat betekenen dat de reguliere zorg verder wordt afgeschaald."

Kerst

Volgens Langenbach loopt de zorg al negen maanden op haar tenen. "In ons ziekenhuis is het op 1 maart begonnen. Toen kwam de eerste covid-patiënt binnen. Daarna is het snel gegaan. Ook in de zomer is hard gewerkt om de reguliere zorg in te halen." Dat premier Mark Rutte zijn steun maandag voor de zorg uitsprak, heeft volgens Langenbach het ziekenhuispersoneel goed gedaan.

De verloven voor het ziekenhuispersoneel van het Maasstad Ziekenhuis zijn nog niet ingetrokken, meldt Langenbach. Volgens de bestuurder hebben zij behoefte aan kerst. Er is een rooster gemaakt. "Ik hoop dat we het bij dit rooster kunnen houden en mensen niet hoeven vragen om hun verlof in te leveren en te gaan werken. Maar ik kan het niet uitsluiten als de situatie zich zo ontwikkelt."