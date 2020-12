Extra Podcast Feyenoord: 'Keuze voor Slot is een mooie keuze'

Zowel Van Eersel als Bischop zijn enthousiast over de aanstelling die sinds het ontslag van Slot bij AZ al bepaald geen publiek geheim meer was. "Het is een jonge ambitieuze trainer waar men ook al als assistent bij AZ en Cambuur Leeuwaarden lovend over was", zegt Bischop, terwijl Van Eersel vindt dat Feyenoord hiermee een keer een out-of-the-box keuze maakt. "Een mooie keuze, niet iemand die per se een Feyenoord-verleden heeft maar wel heeft bewezen dat hij een team kan laten spelen zoals hij dat graag wil."

Verandering

Maar, zo ziet Van Eersel, wil Slot succes boeken bij Feyenoord, dan zal er rond het eerste elftal wel een en ander moeten veranderen. "Met wat Slot wil als trainer is het nu nog een mismatch als je kijkt naar het materiaal wat ze hebben. En ik ben bang dat je anders hetzelfde krijgt als onder Jaap Stam die ook graag een ander type voetbal wilde spelen. Er is nog steeds niet heel veel mogelijk zo lijkt het tenzij er spelers worden verkocht, maar er zal wel wat moeten veranderen."

Volgens Bischop moet er bij Feyenoord misschien niet zozeer gekeken worden naar duurdere spelers maar naar spelers die nu nog relatief goedkoop zijn. "Daarin kan je dan echt een slag slaan in de huidige situatie. Jongens als Abdou Harroui en Joey Veerman, die zijn nu onbetaalbaar geworden voor Feyenoord. Ze moeten er gewoon op tijd bij zijn en zorgen dat dit soort spelers op tijd in De Kuip komen te spelen."

Terugkomend op Slot, zegt Van Os dat Slot via een appje aan hem laat weten dat hij nu nog niet wil reageren. "Ik wil Dick en de spelers voor het komend halfjaar niet voor de voeten lopen", zo laat Slot weten via het bericht. "En dat is begrijpelijk", voegt Bischop toe. "Dit is een belangrijke fase voor Feyenoord en anders moet hij wat gaan zeggen over het huidige elftal waarover Advocaat zich weer aan kan gaan irriteren."

