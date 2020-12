‘Vlaardingse ‘bankier’ werkte nauw samen met terrorisme-verdachte Samir A.‘

Dat zei justitie dinsdag tijdens een korte zitting in Rotterdam tegen Samir A. (34) en Fadi M. (32). De Vlaardinger werkte volgens het informele Hawala-bankieren. Grote contante bedragen konden zo vanuit Nederland naar IS-vrouwen in Syrië worden gestuurd. Het ging om anderhalf tot twee ton. "Fadi M. is daarin een onmisbare schakel."

Justitie verwijt Samir A. dat IS-vrouwen uit kampen konden ontsnappen, zodat zij buiten zicht van de Nederlandse opsporing raakten. Het gevaar is ook, zegt justitie, dat de vrouwen zich andermaal bij IS of een andere terroristische organisatie konden aansluiten.

In totaal zou Samir achttien vrouwen hebben geholpen. Veertien van hen staan op een internationale terrorismelijst.

Humanitaire hulp en handgranaten

De Rotterdammer ontkent. Hij zegt dat het geld alleen bedoeld was voor humanitaire hulp, zoals medicijnen. Hij kreeg de bedragen van familie van de Syriëgangers. Advocate Tamara Buruma: "Hij kon geen weerstand bieden aan de hulpeloze toestand van de kinderen. Ze zijn in levensgevaar. Hij wilde ook voorkomen dat zij werden gescheiden van hun ouders."

Justitie zegt dat in App-groepen ook over het betalen van wapens en handgranaten is gesproken. Zij wijst erop dat de ideologie van IS en Al Qaeda nog voortleeft in de kampen. “Er zijn posters waarin kinderen 'de welpen van het kalifaat' worden genoemd. De kinderen zouden de terroristen van de toekomst zijn."

Buruma: "Cliënt wilde juist een uitweg bieden aan vrouwen die niets meer te maken wilden hebben met IS."

Bij Samir A. zijn bestanden op zijn telefoon gevonden met jihadistische, salafistische liederen. "Dit zegt iets over de ideologie van Samir en waarom hij juist deze vrouwen heeft gesteund."

Volgens de verdachte was dat materiaal automatisch gedownload en had hij er niet specifiek naar gezocht. Tijdens een verhoor heeft hij gezegd dat hij zich in een aantal aspecten van IS kan vinden, maar volgens hem geldt dat voor iedere moslim.

Martelaarschap

De reclassering vindt dat hij niet moet worden vrijgelaten, omdat er een grote kans is dat hij dan weer in de fout gaat. “Zijn streven naar martelaarschap heeft louter een andere uitingsvorm gekregen. Het is een onwrikbaar onderdeel van zijn identiteit. Wij hebben de indruk dat zijn handelen voor hem statusverhogend werkt.”

Samir A. is boos over het rapport van de reclassering. "De suggestie dat ik het weer zou doen vind ik erger dan dat ik vastzit. Kennelijk hebben zij geen vertrouwen in mij, dan heb ik geen vertrouwen in hen."

Theo van Gogh

De Rotterdammer is eerder in 2008 tot negen jaar cel veroordeeld voor het plannen van een aanslag. In de onlangs uitgezonden tv-documentaire 'Staatsvijand nummer 1' zegt hij dat hij de aanslag had gepleegd, als hij de middelen had gehad.

Justitie verwijst ook naar de documentaire als bewijs dat hij nog steeds een gevaar is voor de samenleving. "Hij noemt de moord op Theo Van Gogh zijn verdiende loon en pleit voor de Sharia. Hij ziet het als zijn religieuze plicht de vrouwen in de Syrische kampen te bevrijden.”

De volgende zitting is in februari, maar de inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk pas na de zomer van 2021. Samir A. blijft in ieder geval nog drie maanden vastzitten. De rechter: "Er is gevaar voor herhaling en u bent ideologisch gemotiveerd."

Fadi M. is al langer op vrije voeten.