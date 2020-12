Ikazia Ziekenhuis zet veelbesproken neuroloog Jan Bonte op zijspoor

Jan Bonte is niet langer werkzaam als neuroloog in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Volgens de specialist heeft de directie de samenwerking opgezegd na een discussie met een arts-assistent. "Het was de ideale stok om mee te slaan", constateert Bonte.

De 49-jarige neuroloog kreeg bekendheid door zich uit te spreken tegen coronamaatregelen. Het dragen van een mondkapje vindt hij nog steeds niet noodzakelijk. "Wetenschappelijk is nut en noodzaak niet bewezen. Ik heb me niet voor niets in de literatuur verdiept. Een mondkapje werkt eerder averechts", legt Jan Bonte telefonisch vanuit Salland uit.

In het Rotterdamse ziekenhuis werd de mondkapjesplicht ook omarmt. Bonte schikte zich, tot ergernis van andere afdelingen, er maar deels in. "Ik had zo’n plastic gezichtsmasker. Daarmee liep ik van de ingang tot aan de poli. En weer terug. Op de poli droeg ik het masker niet. Op één na waren mijn patiënten ook blij dat ze het ding mochten afdoen. Eén patiënt hield het kapje wel op om zichzelf te beschermen."

Op sociale media liet Bonte zich ook niet onbetuigd over de coronamaatregelen. Hij ging de discussie met velen aan. Dat gebeurde soms met harde woorden. De neuroloog zegt dat sommige van zijn opponenten zich zelfs bij zijn directie hebben gemeld.

"Maar ik werkte uitstekend samen met mijn collega’s op neurologie. Ze hebben het tot de laatste dag voor mij opgenomen", weet Bonte, die twee dagen per week en af en toe in het weekeinde in het Ikazia werkte.

'Gezondheid in gevaar'

Afgelopen weekeinde ging het volgens hem mis. "Ik sprak op de spoedeisende hulp een arts-assistent van de intensive care aan over een patiënt. Volgens mij was de gezondheid van die patiënt in gevaar. Dat heb ik twee keer gedaan. Ik heb de gesprekken ook opgenomen, omdat ik weet hoe het soms kan gaan bij trammelant. Volgens de directie en collega’s heb ik professioneel gehandeld."

Toch liep het allemaal anders. Volgens Bonte zei de arts-assistent dat de veiligheid in het geding was. "En als die kaart wordt gespeeld… Een aantal afdelingen heeft de samenwerking vervolgens opgezegd. Ze hebben niet eens naar de gesprekken geluisterd."

Maandag kreeg Jan Bonte te horen dat de samenwerking werd verbroken. Die mededeling kwam via de collega die de vakgroep neurologie aanvoert.

'Erg voor de patiënten'

Bonte, die overal als waarnemer werkt, had een contract tot april. Zelf zit hij niet zo met het gedwongen afscheid. "Ik vind het vooral erg voor mijn patiënten. Voor velen is een relatie met de arts belangrijk. En ik bracht ook nogal wat kennis en ervaring", besluit de specialist, die eerder in Zwolle, Hardenberg en Terneuzen werkte.

Een woordvoerder van het Ikazia Ziekenhuis bevestigt dat de samenwerking met Bonte is beëindigd. Inhoudelijk worden geen mededelingen gedaan.