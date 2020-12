Rotterdam krijgt topsportprogramma herenturnen: 'Gloednieuwe locatie voor de beste turners uit de regio'

In eerste instantie kunnen dan vijf topturners, waarvan Ridderkerker Bart Deurloo de bekendste is, in het Topsportcentrum terecht om zich voor te bereiden op grote toernooien en de Olympische Spelen. Momenteel zitten de beste turners uit de regio nog bij turnvereniging O & O uit Zwijndrecht. "Alles verplaatst zich dus in principe van Zwijndrecht naar Rotterdam", legt technisch directeur Mark Meijer uit. "O & O heeft ons de afgelopen tijd geweldig geholpen maar voor de volgende fase gaan we nu naar Rotterdam."

Breedtesport

Maar het zijn niet alleen de topsporters die centraal staan op deze nieuwe locatie. "Die topturners dienen als een soort inspiratie maar niet iedereen hoeft een Bart Deurloo te worden natuurlijk. Zo zal er ook gekeken worden naar een intensieve samenwerking met het Albeda College zodat er hier in de regio genoeg turntrainers zijn en zodoende hopen we dat de hele regio in de breedte hiervan profiteert", legt Marieke van der Plas, directeur van de KNGU uit.

"En zo kunnen er ook wedstrijden voor de breedtesport worden georganiseerd", voegt Meijer toe. "Op die manier dient het ook als inspiratie voor jonge talenten die dan kunnen zien waar ze terecht kunnen komen."

TeamNL Topsportprogramma

Wethouder Sven de Langen is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de bekendmaking van deze plannen. "We creëren hiermee hopelijk een mooie springplank voor de beste turners om mooie prestaties neer te zetten", legt hij uit. "Hiermee is het de eerste afdeling van TeamNL die zich vestigt in Rotterdam en in het Topsportcentrum. Het is voor ons daarom ook een mooie eerste stap naar een eventueel toekomstig Feyenoord City."

"We wilden al heel lang een deel van TeamNL in Rotterdam huisvesten", vervolgt de wethouder. "En we kijken ook zeker verder, want vandaag is ook bekend geworden dat we ook in gesprek zijn om verschillende vechtsporten hier te huisvesten. Vooral in de stad van Bep van Klaveren past dat natuurlijk prima."