Straatvraag: welke gevolgen heeft de lockdown voor jou?

Sinds dinsdag zit Nederland in een strenge lockdown die in ieder geval tot en met 19 januari zal duren. Dat heeft flinke gevolgen voor mensen en ondernemers in onze regio. Daarom ging Rijnmond de straat op met de vraag: welke gevolgen heeft de lockdown voor jou?

In het winkelgebied in Rhoon is de lockdown dinsdagochtend het gesprek van de dag. Bij een kledingwinkel is eigenaresse Bianca Nieswaag druk met haar telefoon. "Zeker in de kerstperiode is het normaal gesproken de periode voor een ondernemer om te knallen. We hebben extra ingekocht en normaal is er altijd een hogere verkoop. We proberen het wel via social media, maar dat de lockdown nu vijf weken duurt, betekent dat er straks spullen in de uitverkoop moeten."

"Ik ben echt heel boos", briest een andere onderneemster. "Ik heb geen begrip voor de keuzes die nu gemaakt zijn. Je moet Black Friday verbieden. De horeca ligt al heel lang plat, terwijl sommige restaurants zeshonderd vierkante meter hebben. Die mensen mogen niets. Nee, er klopt gewoon iets niet en ik ben het er niet mee eens."

Vreugde en verdriet naast elkaar

Een mevrouw relativeert de lockdown. "Ik kan niet meer sporten, maar we maken er iets gezelligs van. Het wordt puzzelen. "Hadden we dit niet eerder moeten doen?", vraagt een andere voorbijganger zich hardop af. "En had de maatschappij niet zelf zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door niet massaal allemaal dingen te gaan doen? Had even nagedacht en had dat niet gedaan."

Het contrast is duidelijk zichtbaar. Sommige ondernemers bereiden zich voor op het dichthouden van hun deuren, terwijl hun buren van de slijterij, de bakkerij en de oliebollenkraam wel aan de slag mogen. Bij hen is de opluchting dan ook groot. "Er komen nu minder mensen in het centrum, waardoor je minder omzet hebt. Maar ik mag in mijn handen knijpen dat ik een afhaal-toko heb, anders moest ik dicht", zegt oliebollenbakker Roel.

'Potentiële moordenaars'

"Oudjaarsdag is voor ons de drukste dag van het jaar", blikt hij alvast vooruit. "Ik heb zelfs al plannen om te zorgen dat de toestroom van mensen en de verkoop in goede banen wordt geleid."

Hij ergert zich aan het gedrag van bepaalde medemensen. "Er gingen gisteren 13 duizend personen met een vliegtuig op vakantie. Ik noem dat potentiële moordenaars. Overal is het code oranje, wie doet dat nou? Dan zegt iemand dat hij het nódig heeft. Ik heb het ook nodig, maar ik wil ook blijven leven."

