Basisscholen overdonderd; plots is het de allerlaatste schooldag van het jaar

Thuisblijven is het devies de komende vijf weken en dat betekent dat zo goed als alles op slot gaat. Ook de basisscholen. Die hadden de maatregel niet zien aankomen. De allerlaatste schooldag van het jaar is voor hen dan ook heel onwezenlijk.

"Een hele goedemorgen voor deze laatste dag", zo verwelkomt de schooldirecteur van basisschool De Vlinder in Rotterdam-West alle leerlingen bij de ingang. "De laatste dag?", vraagt één van de kinderen vol verbazing. Een paar leerlingen heeft nog niet door dat het de laatste keer van 2020 is dat ze naar school gaan, dat de kerstviering niet doorgaat en dat ze in het nieuwe jaar weer terug moeten naar online onderwijs.

Bij andere leerlingen is wel duidelijk dat er wat aan de hand is. "Ik zie bedrukte gezichtjes van 'oh niet weer'", zegt schooldirecteur Loes Viset.

De leerlingen herinneren zich het voorjaar toen plotseling de scholen dichtgingen en overgestapt moest worden op onderwijs op afstand. "We hadden onze computers mee naar huis en toen gingen we de lessen volgen met de juf online", vertelt een jongetje. Dat het weer zover is, is nog niet helemaal doorgedrongen. "Serieus?", zeggen de leerlingen enigszins bedremmeld.

Basisschool totaal verrast door lockdown

De leerlingen zijn niet de enige die overvallen zijn door de beslissing van het kabinet om ook alle scholen te sluiten. "Ik had het totaal niet zien aankomen", zegt directeur Loes Viset. Maandagmiddag had ze pleinwacht toen een collega haar overrompelde: "Heb je mijn appje niet gezien? We gaan weer dicht."

We hadden voor de kerstviering een heel leuk plan maar dat valt nu in het water directeur basisschool

De tweede lockdown haalt flink wat overhoop. Neem alleen al de kerstvieringen. Op basisschool De Vlinder stond voor donderdagavond een kerstdiner met patat, frikandellen, appelmoes en ijsjes op het programma. Helaas gaat dat niet meer. "Dat is echt heel jammer. We hadden een heel leuk plan, maar dat valt nu in het water", zegt schooldirecteur Viset. "Maar we gaan er vandaag een onwijs leuke dag van maken en de kerst een beetje vervroegen. Wel op een andere manier."

De basisscholen zijn de afgelopen maanden ontzien wat betreft corona-maatregelen, maar een makkelijke tijd was het niet. Elke dag was het improviseren. Alleen al vanwege zieke collega's of collega's die in quarantaine moesten. "We hebben geroosterd tot we er gek van werden", zegt de schooldirecteur. "Maar het is tot nu toe aardig gelukt."

Ik vind het zuur voor de kleintjes, die moeten eigenlijk gewoon naar school kunnen directeur basisschool

Het liefst houdt ze de school open. "Ik vind het zuur voor de kleintjes, die moeten eigenlijk gewoon naar school kunnen. Het is winter, je zit binnen er is niet zoveel te doen. Dus ik vind het heel vervelend voor ze."

Groep 7 improviseert met een kerstliedjesbingo op de laatste schooldag van 2020

De eerste twee weken na de kerstvakantie moet de school terug naar online onderwijs. Gelukkig hebben ze de ervaring van het voorjaar en gaan ze het dit keer ook nog iets geavanceerder aanpakken. "We hebben geleerd van de eerste keer en dit keer gaan we in online ateliers werken."

Schoolsluiting moet ouders dwingen tot meer thuis

Met de sluiting van de scholen dwingt het kabinet ouders meer thuis te zijn en thuis te werken. Twee moeders die hun kinderen afzetten voor de laatste schooldag zeggen er het beste van te gaam maken, de komende vijf weken thuis. "We moeten naar meneer Rutte luisteren en als we dat allemaal gaan doen dan hoop ik dat we 2021 positief in kunnen gaan en straks weer op vakantie kunnen. Laten we het met z'n allen doen en niet fluiten naar meneer Rutte, want dat heeft geen nut", zegt moeder Nathalie.

De andere moeder sluit zich daarbij aan en hoopt dat 2021 beter wordt.

De kerstcadeautjes blijven gewoon tot 19 januari onder de boom liggen moeder Nathalie

Hoe ze het thuis vijf weken bovenop elkaars lip gaan volhouden? "We hebben Videoland en ik heb een dochter die de hele dag TikTok-filmpjes aan het maken is. Dus daar hoef ik me niet druk over te maken. Ook gaan we gaan zoommeetings met de familie organiseren", zegt een optimistische Nathalie. En de kerstcadeautjes? "Die blijven - omdat sommige gasten niet kunnen komen - gewoon tot 19 januari onder de boom liggen."

