Dulfer en handbaldames winnen laatste groepsduel; wel zonder medaille naar huis

Kelly Dulfer en de Nederlandse handbaldames hebben hun laatste groepsduel op het EK in Denemarken met 35-24 gewonnen van Roemeniƫ. De tweede opeenvolgende zege was niet meer genoeg voor een plek in de halve finale. Dulfer en haar teamgenoten moeten waarschijnlijk genoegen nemen met een strijd om de 5e plaats en gaan voor het eerst sinds 2014 zonder medaille naar huis.

De Schiedamse, die eerder dit toernooi tot meest waardevolle speelster werd verkozen in de overwinning op Hongarije in de voorronde, was tegen Roemenië goed voor drie goals uit vier pogingen. Gisteren scoorde ze ook drie goals in de nipte 28-27 overwinning op Duitsland. Na die overwinning werd al duidelijk dat Nederland niet door kon naar de halve finale vanwege de eerdere nederlagen.

De overwinning betekent wel dat Dulfer en co. waarschijnlijk nog niet direct naar huis hoeven. Ze spelen vrijdagmiddag - mits groepsgenoot Duitsland niet met grote cijfers van Kroatië wint - mogelijk nog een wedstrijd om de 5e en 6e plek tegen Denemarken, Rusland of Frankrijk. Wel pakt de Schiedamse, die vanaf 2013 bij het Nederlands team zit, hiermee voor het eerst in zes jaar geen medaille op een EK of WK. De afgelopen vijf jaar won ze met de handbalploeg eenmaal goud (WK 2019), tweemaal zilver (WK 2015 & EK 2016) en tweemaal brons (WK 2017 & EK 2018).