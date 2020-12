Hells Angels en No Surrender blijven verboden

In 2016 liep een confrontatie tussen de Hells Angels en Mongols in een Van der Valk-restaurant compleet uit de hand

De Hells Angels en motorclub No Surrender blijven verboden. De clubs waren in hoger beroep gegaan tegen een eerdere opgelegd verbod, maar mogen ook van het gerechtshof niet langer bestaan.

Het hof blijft erbij dat bij de clubs een geweldscultuur heerst die de samenleving in gevaar brengt. Leden blijken structureel betrokken bij criminaliteit als drugshandel en afpersing. Ook vechten ze een gewapende strijd uit met concurrenten. Dat was in Rotterdam bijvoorbeeld het geval in 2016, bij een knokpartij tussen de Hells Angels en Mongols in een restaurant in Blijdorp.

"Deze conflicten worden meer dan eens uitgevochten te midden van het publiek op straat", zegt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zaak van de Hells Angels.

Over No Surrender: "Het gewelddadige gedrag raakt de maatschappij recht in het gezicht."

Logo's

De uitspraak betekent dat leden geen hesjes met logo's van hun clubs meer mogen dragen in het openbaar en dat lokale afdelingen zich geen Hells Angels of No Surrender meer mogen noemen. De laatste club is inmiddels uiteen gevallen. De voormalige leiding zit in de gevangenis. In hoeverre de Hells Angels nog actief zijn in Nederland, is onduidelijk.



Eerder verbood het gerechtshof al de grootste outlaw motorcycle gang van Nederland, Satudarah. Er loopt nog een procedure om ook Caloh Wagoh verboden te krijgen. Afgelopen maandag werd deze zaak behandeld bij de rechtbank.