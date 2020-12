Dakpark op Ketheltunnel gaat Amaliapark heten

Voor de aanleg van de tunnel in de A4 moest nogal wat groen en bomen wijken. Als compensatie is nu afgesproken dat Schiedam het talud gaat ontwikkelen tot volwaardig stadspark park en dat elders in de stad nog eens 1750 bomen worden aangeplant. "Daarmee zijn we in een klap van het juridische gedoe af", zegt een verheugde wethouder Ooijevaar.

"Het mooie van deze plek is ook dat het een groene verbinding gaat worden met Midden Delfland. Biodiversiteit wordt heel belangrijk hier en ook voor bijen wordt het aantrekkelijk. Ze noemen het ook wel een 'bijenbaan' of in het Engels een 'Honey Highway'."

Bloembollen

Het is de bedoeling dat het Amalia Park betere toegangspoorten krijgt dan nu het geval is. "Het moet ook zichtbaarder worden voor de omgeving", zegt de wethouder. "De komende jaren moet het uitgroeien tot een echt volksbos. Omdat het boven op een tunnel, ligt zijn niet alle bomen geschikt. Maar we hebben daarvoor experts ingeschakeld. Voorlopig zitten er heel veel bloembollen in de grond die in het voorjaar het talud opfleuren."

Over het snelwegtraject tussen Schiedam en Vlaardingen is zo'n vijftig jaar gepraat. Het uiteindelijke stuk A4 kon er komen, mits ondertunneld en verdiept aangelegd met compensatie voor het gederfde groen. Op het talud ligt al het sport- en recreatiepark Willem-Alexander. "We vonden het beter om dit bijzondere dakpark toch een eigen naam te geven. Het Amaliapark dus."