Brielse vader misbruikt dochter zestien jaar lang, justitie eist zes jaar cel

Het misbruik gebeurde in de jaren tachtig en negentig. De dochter heeft pas op latere leeftijd aangifte gedaan. Ze zegt dat ze eerst heeft geprobeerd haar leven op te pakken.

De vader is inmiddels 77 jaar. Hij bekent dat hij zijn dochter jarenlang heeft betast. Maar hij zegt dat hij haar nooit heeft verkracht. De betastingen zijn verjaard, verkrachting niet. "Ik had een keer gelezen dat kinderen zulke aanrakingen wel prettig vinden", zei de verdachte.

De moeder en zus van het slachtoffer hebben bevestigt dat er sprake was van ontucht. De zus zou ook zijn betast, maar dat is dus verjaard. Het misbruik zou minstens een keer per week hebben plaatsgevonden, voornamelijk in de 'tuinkamer' in Brielle en tijdens vakanties.

Zwangerschapstest

Het slachtoffer vermoedt dat zij ooit zwanger is geraakt van haar vader en een miskraam kreeg. Ronald B. erkent dat hij een keer op haar was klaargekomen en liet daarom een zwangerschapstest doen. "Het kon niet waar zijn, maar ik deed het voor de zekerheid".

Volgens de dochter ging haar vader hierna experimenteren met voorwerpen, zoals een hamer en een paraplu. Ook dat ontkent de verdachte.

De vrouw deed tijdens de rechtszaak dinsdag haar verhaal. "Op sommige dagen kon ik niet rechtop zitten van de pijn, nadat mijn vader weer bij mij was geweest."

Zij vertelde dat zij nog zo jong was, dat zij niet doorhad wat er aan de hand was. "Ik dacht dat het normaal was. Later wist ik dat het niet normaal was. Niemand mocht het weten. Mijn ouders waren voor de buitenwereld een perfect stel. Ik heb gedacht aan weglopen, maar wie zou mij geloven?"

Verdriet, pijn en boosheid

Opvallend was dat zij in de meervoudsvorm sprak en ook haar moeder als schuldige ziet. "Ik heb mij geschaamd, voor mijzelf en mijn lichaam. Ik kreeg altijd van jullie te horen dat ik niets kon, dom was. Maar ik zal laten zien dat jullie mij niet kapot hebben gemaakt. Met deze verklaring geef ik mijn verdriet, pijn en boosheid aan jullie. Het is nu van mijn schouder."

De vader woont inmiddels in Drenthe. Hij en zijn vrouw zijn nog bij elkaar. De rechter: "Maar uw gezin is stuk."

Ronald B. is op vrije voeten, maar justitie wil dat hij direct naar de cel gaat als hij schuldig wordt bevonden. De rechter doet op 11 januari uitspraak.