Drie verdachten opgepakt voor een overval op Lidl in Maassluis

De Lidl aan het Westeinde in Maassluis wordt in januari 2020 overvallen

Voor een overval op een filiaal van Lidl in Maassluis in 2018 zijn dinsdag drie verdachten aangehouden. In mei van dat jaar werd de winkel aan het Westeinde overvallen.

Deze winkel in Maassluis is de laatste jaren vaker overvallen. Begin dit jaar gebeurde dit weer. In het programma Bureau Rijnmond is onlangs nog uitgebreid aandacht besteed aan de overvallen. "De aangehouden verdachten zijn (nog) niet aan andere overvallen dan in mei 2018 te linken, maar dat wordt wel nog onderzocht", laat een woordvoerder van de politie weten.

In Bureau Rijnmond en in Opsporing Verzocht vertelde de politie waarom gedacht wordt dat er voor de verschillende overvallen eenzelfde groep verantwoordelijk is. De overvallen waren goed voorbereid en de overvallers leken de weg te kennen. In januari dit jaar sloten de overvallers zich vlak voor sluitingstijd op in het klantentoilet om vervolgens tijdens het tellen van de kassa's het kantoortje van de manager binnen te vallen.

Er ging ook het nodige fout. Zo was het snoer van de slijptol te kort om de kluis open te slijpen en doordat de overvallers bij het vluchten en hengsel van een zware tas verloren, kon er dna veiliggesteld worden.

Bekijk hier de reportage van Bureau Rijnmond over de overvallen Lidl in Maassluis.