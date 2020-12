Tuincentra mogen kerstbomen nog wel buiten verkopen

Tuincentra en bloemisten mogen hun kerstbomen en boeketten de komende week nog buiten verkopen. Zo wordt voorkomen dat alles in de afvalbak eindigt. Maar met aanbiedingen als vijf bosjes bloemen voor vijf euro is het geen vetpot. "Nee, we maken er geen winst meer op. Maar we vinden het zonde als het in de vuilnisbak belandt."