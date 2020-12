Strijdvaardig en sterk Excelsior stunt met bekerzege op PEC Zwolle

Excelsior begon, ten opzichte van de afgelopen vrijdag verloren competitiewedstrijd tegen Jong FC Utrecht, met een aantal wijzigingen aan het bekerduel met PEC. Zo had trainer Marinus Dijkhuizen een vijfmansverdediging neergezet, met Abdallah Aberkane aan de rechterflank en de gebruikelijke rechtsback Siebe Horemans wat meer naar het centrum. Vlak voor de verdediging stonden Mats Wieffer en Thomas Oude Kotte.

Met die verdedigende formatie was in het de eerste helft vooral achteruitlopen voor Excelsior. De bezoekers uit Zwolle kregen vooral via Pelle Clement een aantal goede mogelijkheden, maar de grootste kans was misschien wel voor spits Mike van Duinen (oud-Excelsior). Hij schoof de bal oog in oog met Alessandro Damen voorlangs.

De thuisploeg was vooral vlak voor rust een paar keer gevaarlijk. Eerst via de snelheid van Joël Zwarts, die samen met Elias Ómarsson het spitsenduo vormde bij Excelsior. Zwarts kreeg zo'n vijf minuten voor rust een aardige schietkans, maar zag PEC-doelman Michael Zetterer redden. Kort daarna kopte Siebe Horemans vanuit kansrijke positie een vrije trap ruim over.

Toevalstreffer

Nadat het eerste kwartier van de tweede helft vrij geruisloos voorbij was gegaan, kwam Excelsior na ruim een uur spelen uit het niets op voorsprong. Oude Kotte leek vanaf de linkerkant van het veld voor te geven op Ómarsson, maar de bal viel uiteindelijk zomaar binnen bij de tweede paal: 1-0.

In de slotfase drong PEC behoorlijk aan, maar een strijdvaardig en sterk spelend Excelsior hield goed stand tegen de eredivisionist. Vijf minuten voor tijd viel de beslissing via Ahmad Mendes Moreira, die de bal laag binnen schoot in de verre hoek. Met zijn 2-0 verzekerde de invaller een stunt en de volgende ronde van het bekertoernooi voor Excelsior.

Excelsior - PEC Zwolle 2-0 (0-0)

63' Thomas Oude Kotte 1-0

86' Ahmad Mendes Moreira 2-0

Opstelling Excelsior: Damen; Aberkane, Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer (74' Ormonde-Ottewill); Wieffer, Oude Kotte (81' Baas), Niemeijer (90' Van Rooijen); Ómarsson, Zwarts (81' Mendes Moreira).