Brandende sloopbussen zorgen voor vuurzee in Oude-Tonge

In Oude-Tonge heeft dinsdagavond een grote brand gewoed bij de firma Maliepaard aan de Heerendijk. Zo'n vijftien sloopbussen, die op het terrein stonden, vatten door nog onbekende oorzaak vlam. Niemand raakte gewond.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die naar de bebouwde kom trok. Daarom kregen inwoners van Oude-Tonge het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De rook werd veroorzaakt door de grote hoeveelheid plastic en rubber in de bussen, die op het terrein stonden in afwachting van de sloop.

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Volgens een woordvoerder moet er nog tot na middernacht worden nageblust. De brandweer onderzoekt of in de omgeving roetdeeltjes terecht zijn gekomen.

Het vuur bedreigde aanvankelijk ook naastgelegen panden. Die werden ontruimd. Van de bussen is niets meer over. Een loods op het terrein is gespaard gebleven.

De brandweer was met meerdere bluseenheden aan het werk om het vuur te bestrijden. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van een hoogwerker. De grote brand trok veel bekijks. Toeschouwers werden door de politie weggestuurd.