Gesprek met bewoners recreatieoord Hoek van Holland niet heel vruchtbaar

Waarom moet het recreatieoord Hoek van Holland verkocht worden? Kunnen wij het als bewoners ook niet zelf kopen? Een kleine 600 eigenaren en gebruikers van een vakantiewoning op het recreatieoord Hoek van Holland zijn voor de eerste keer online met het stadsbestuur over de voorgestelde verkoop in discussie gegaan.

Echt nieuwe inzichten kwamen er niet. Het stadsbestuur lichtte de plannen toe en haalde de vragen en wensen van de recreanten op.

Graag hadden de wethouders Kasmi en Kurvers een bijeenkomst in een zaaltje gehouden, maar door corona is dat onmogelijk. Een half uurtje na de toespraak van premier Rutte over de aankondiging van de lockdown was maandagavond de online-bijeenkomst over het recreatieoord. [aticle:201589:John Buijsman (alias 010Sherriff) komt op voor eigenaren recreatiewoningen Hoek van Holland]

Al direct werd duidelijk dat het stadsbestuur vasthoudt aan de verkoop. Rotterdam wil na 100 jaar niet langer een campingbaas zijn. Dat is de taak van een externe partij, zo zei Wethouder Kasmi. Een andere reden om tot verkoop over te gaan is dat Hoek van Holland een vier seizoenenbadplaats moet worden en dus moet het park worden gemoderniseerd. Er moeten meer voorzieningen komen en er moet ook gewerkt worden aan meer ruimte tussen de huisjes. Niet altijd is de situatie het qua brandveiligheid naar wens.

Bewoners aan het woord

Slechts een paar bewoners kwamen via de webcam zelf aan het woord. Sommigen waren verbaasd over het argument dat er iets moet gebeuren aan de brandveiligheid. "De gemeente schouwt de huisjes en geeft de vergunning af. Als het gevaarlijk is, dan is de gemeente er steeds zelf bij", aldus een inspreker.

Bouwwethouder Kurvers zei dat het niet onveilig is. "Het is niet zo onveilig dat ik het per direct op last van de burgemeester moet laten sluiten, maar we zien wel dat er in de loop van de tijd er wat bijgebouwd wordt en het dichter bij elkaar komt te staan. En de afstand die je eigenlijk tussen de huisjes zou moeten hebben is tussen de drie en vijf meter. Op sommige plekken gaat het goed, op andere plekken niet".

Ook wilden de bewoners weten waarom ze pas na de sluiting van het park geïnformeerd werden over verkoop en modernisering. Volgens wethouder Kasmi kon dat niet eerder. Tot dat moment is er aan de plannen gewerkt en was het besluit om het in de verkoop te zetten nog niet definitief. Toen dat wel het geval was, is het direct gecommuniceerd met de bewoners.

Zelf kopen

Het stadsbestuur liet weten dat er sowieso veranderingen op het park komen, maar dat

er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de recreanten. De komende tijd zullen er meer overleggen met hen komen en ook met hun vertegenwoordiging, de RAR.

Maar kunnen bewoners het oord niet zelf kopen?. "Dan zouden ze zich moeten verenigingen", gaf wethouder Bas Kurvers aan, maar het is niet gemakkelijk. De aanbesteding gaat via Europese afspraken, liet Kurvers weten. Het uitbaten van een recreatiepark moet professioneel gebeuren.

Kijk hier naar een eerdere reportage waarin John Buijsman opkomt voor de eigenaren op het oord. De tekst gaat verder onder de video.



Volgende maand kunnen de recreanten hun bezwaren bespreken in de gemeenteraad. Daarna is het de beurt aan de politiek. Vinden ze dat er voldoende voorwaarden zijn die de eigenaren beschermen of niet? Eind januari wil het stadsbestuur de knoop doorhakken.

Dat het land ondertussen in een lockdown zit, ziet wethouder Kurvers niet direct als een reden om de zaak een tijdje uit te stellen. "Corona is verschrikkelijk en het ik vind het heel vervelend dat er een lockdown is, maar dat betekent niet dat alle besluitvorming in de stad Rotterdam nu stil moet vallen. We kunnen wel degenlijk vergaderen in de raad en avonden als deze organiseren. Ook kan het vervolgproces met de RAR er komen en we kunnen gewoon het aanbestedingsproces vorm gaan geven".

Na afloop zeiden de beide wethouders tevreden te zijn over het gesprek. Het merendeel van de sprekers zei het een goede bijeenkomst te hebben gevonden, maar zijn het nog steeds niet eens met het plan. Zo’n 35 procent van de aanwezigen zet dat de bijeenkomst voor hen niets opgeleverd heeft.