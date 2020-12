Snelle sluiting middelbare school: 'Eerste reactie is kort gezegd gewoon shit'

Het is snel schakelen voor de leraren binnen het middelbaar onderwijs. Morgen gaat ook daar de lockdown in en moeten de online lessen starten. "Kortdag, maar het gaat ons lukken", geeft André van Herk van CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland aan.

Van Herk, directeur van het stafbureau, ziet dat de school het thuisonderwijs na de eerste lockdown technisch en organisatorisch gezien goed onder de knie heeft. "Maar achteraf zagen we dat het beoogde effect van de lessen kleiner was, dan bij gewoon onderwijs. En dat gaan we nu weer zien. Dat is balen."

Veel leraren en leerlingen hebben de speech van premier Rutte vol spanning gevolgd. Zeker nadat de scholensluiting eerder op de dag al uitlekte. "Ja, dan is je eerste reactie kort gezegd gewoon 'shit'. Maar gelukkig was er wel positief nieuws voor de examenleerlingen," zegt Van Herk.

Uitzondering examenleerlingen

Premier Rutte heeft aangegeven dat het kabinet onder meer een uitzondering maakt voor eindexamenleerlingen. Zij mogen nog wel klassikaal lessen krijgen.

Kijk hieronder naar een reportage. De tekst gaat verder onder de video.



"Ja dat is wel heel fijn om te horen", reageert de 17-jarige Daniek van de Meent. Ze zit in VWO-6 en doet dus dit schooljaar examen. "Vorige keer heb ik gemerkt dat het thuis moeilijker is om gemotiveerd te blijven en bijvoorbeeld goed je sommen te blijven doen. Je hebt ook niks meer verder om te ontspannen, dus ja het is een zwaar en stressvol jaar."

Ook docent wiskunde Collin Roll merkt dat zijn leerlingen tijdens de eerste lockdown achterstanden hebben opgelopen. "Wiskunde is een vak waarbij thuisonderwijs best gaat, maar de leerlingen missen de directe feedback en het snel vragen kunnen stellen."

Hij geeft de jongeren en hun ouders dan ook graag wat bemoedigende woorden mee: "heel veel succes! Je bent zover gekomen en we weten dat jullie het kunnen!"

Irritatie

De school heeft wel besmettingen gehad, maar heeft geen hele klassen naar huis hoeven sturen. Begrip voor de maatregel is er wel. "Maar ook wel wat irritatie, ook bij collega’s", ziet Van Herk.

"En de leerlingen geven aan het moeilijker te vinden om zich voor het thuisonderwijs op te laden dan de vorige keer. Maar het is niet anders. We zullen roeien met de riemen die we hebben."