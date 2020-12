Doorgeladen vuurwapen bij speelplaats mogelijk gebruikt bij beschieting van 18-jarige jongen in Schiedam

Het doorgeladen vuurwapen dat vorige week werd gevonden op speeleiland de Babber in Vlaardingen is mogelijk gebruikt bij een schietpartij in Schiedam. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De beschieting was op zaterdag 10 oktober op de P.J. Troelstralaan. Slachtoffer was een 18-jarige jongen, die met zijn broer op straat liep. Hij werd van dichtbij door zijn hoofd geschoten en ligt sindsdien in coma.

"Hij heeft veel dingen achter elkaar gehad: een operatie, een hersenbloeding, veel schade aan zijn hersenen", vertelde de moeder van de jongen in Opsporing Verzocht. "Of hij nog wakker gemaakt kan worden, is voor ons nog een vraagteken."

Peperduur merk

De vermeende schutter meldde zich op 10 oktober zelf bij de politie. Het gaat om een 21-jarige Vlaardinger, die sindsdien vastzit op verdenking van poging tot moord. De politie is nog op zoek naar de jas, die hij op 10 oktober droeg. Het om een gewatteerd exemplaar, mogelijk van het peperdure merk Moncler Ecrins. De politie sluit niet uit dat de jas is achtergelaten of verstopt in de wijk Babberspolder. In die wijk is ook het vuurwapen gevonden

Een dag voor de beschieting hadden de verdachte en het slachtoffer ruzie met elkaar. Ze gingen elkaar te lijf op station Schiedam-Centrum.