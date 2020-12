Grote brand in Oude-Tonge, middelbaar onderwijs gaat op slot: dit is het wek-en weerbericht van 16 december

Eerst het weer. Vanmorgen start de dag lokaal met wat nevel of een mistbank. De rest van de dag is er veel bewolking aanwezig en breekt af en toe de zon even door. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt op naar 9 graden en er staat een matige tot later vrij krachtige zuidoostenwind. Lees hier het hele weerbericht.



Wat je misschien gemist hebt

De brandweer is heel de nacht bezig geweest met bluswerkzaamheden na een brand in een loods van een transportbedrijf in Oude-Tonge. Zo'n vijftien sloopbussen die op het terrein van de firma Maliepaard aan de Heerendijk stonden, vatten door nog onbekende oorzaak vlam. Niemand raakte gewond.

Nog geen kerstboom gekocht? Geen paniek. Tuincentra en bloemisten mogen hun kerstbomen en boeketten de komende week nog buiten verkopen. Zo wordt voorkomen dat alles in de afvalbak eindigt.

Het is snel schakelen voor de leraren binnen het middelbaar onderwijs. Woensdag gaat ook daar de lockdown in en moeten de online lessen starten. "Ja, dan is je eerste reactie kort gezegd gewoon 'shit'. Dat zegt André van Herk van CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland.

De sloop van 216 woningen aan de Rotterdamse Fazantstraat is van de baan. De CU/SGP, PvdA GroenLinks en D66 in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat er wordt afgezien van de sloop van de 216 woningen in de Rotterdamse Fazantstraat in de wijk Carnisse. Ook moeten er geen woningen worden onteigend. De partijen willen dat er samen met de bewoners naar een nieuw plan wordt gekeken.