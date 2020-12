Vrijwilligers Wilma en Ada bezoeken eenzame ouderen: 'We zien zulke schrijnende gevallen'

Wilma Slobbe (72) en Ada Kelder (63) uit Rotterdam-IJsselmonde ontfermen zich al jaren over eenzame ouderen in de wijk. Halen een boodschapje of gaan langs voor een kop koffie en een goed gesprek. Nu het land opnieuw in lockdown is, roepen ze andere Rotterdammers op om ook een oogje in het zeil te houden: "Blijf naar je buren omkijken."

Ada belt met haar 83-jarige buurtgenoot Loes, die licht dementerend is. Deze middag is ze nog bij haar langs geweest, maar Ada wil haar nog wat vragen: "Loes, je zat vanmiddag nog in je badjas... zorg je nog wel goed voor jezelf?"

"Ik maak me zorgen", zegt Ada. "Mensen zijn veel eenzamer door corona, en je merkt gewoon dat ze daardoor mentaal achteruit gaan. We zien soms echt heel schrijnende gevallen."

Verwaarlozing

Onlangs nog bezochten Ada en Wilma een oude mevrouw die zichzelf en haar woning verwaarloosde. "De kattenstront lag zo hoog in de gang. Wilma stelde nog voor om in de keuken te gaan zitten, maar ik werd zo misselijk dat ik ben weggelopen. Naar buiten. Sneu, hoor."

"We proberen altijd ergens binnen te komen", vult Wilma aan. "Want als je een praatje aan de deur maakt, kom je niks te weten. Je moet zorgen dat je binnen zit en echt een gesprek aangaat. Dan pas komen de verhalen."

Maar sinds de coronacrisis kunnen Ada en Wilma steeds minder doen voor de ouderen: "We gaan bijna niet meer op huisbezoek en kunnen nu ook geen leuke dingen meer voor ze organiseren. Ik vind dat echt zorgelijk."

Longkanker

Wilma en Ada kregen in oktober zelf corona, opgelopen tijdens een uitje met een groep ouderen. Wilma belandde in het ziekenhuis: "Ik heb longkanker gehad en mis een deel van mijn long. Toen ik corona kreeg voelde ik me amper ziek, maar had een heel laag zuurstofgehalte in mijn bloed. Ik moest direct worden opgenomen in het ziekenhuis."

De hele groep van veertien mensen bleek besmet met corona, maar iedereen overleefde het virus. Wel hebben Ada en Wilma beiden nog moeite met ademen. "Ik ben toen gelijk gestopt met roken," vertelt Ada, "maar heb het alleen maar benauwder gekregen."

Vorig jaar zond de Humanistische Omroep een documentaire uit over Ada en Wilma. In 'Goede Buren' werden de buurvrouwen gefilmd tijdens hun huisbezoeken aan ouderen. Voor de documentaire zijn ze drie jaar gevolgd door maakster Stella van Voorst van Beest.