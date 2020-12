Viroloog Erasmus MC: 'Grote groep is zich niet bewust van besmetting en dat is gevaarlijk'

"De strenge maatregelen zijn echt nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan', zegt Annemiek van Eijk, viroloog in het Erasmus MC. "We weten dat heel veel mensen besmet zijn met het virus, daar zit ook een hele grote groep bij die zich daar niet van bewust is."

Op het moment dat die groep bijvoorbeeld met kerst en oud & nieuw bij andere mensen op bezoek gaat, kan dat leiden tot een een explosie van nieuwe gevallen, zegt Van Eijk. "De ziekenhuizen kunnen die druk niet aan."

Ze hield haart hart vast toen in oktober versoepelingen werden aangekondigd. "Ik hoopte heel erg dat mensen zich toch aan die anderhalve meter zouden houden en thuis zouden werken, omdat ik bang was voor strenge maatregelen tijdens kerst en oud & nieuw. Helaas is dat nu toch nog het geval."

Moesten de strenge maatregelen niet in oktober worden genomen? "Ik denk dat we als maatschappij steeds op zoek zijn naar een balans", reageert Van Eijk. "Strenge maatregelen hebben ook grote gevolgen voor de maatschappij. Kijk naar de economie, de zorgen van werkende ouders die nu een oplossing moeten vinden voor de kinderen die thuis zitten. Er werd naar een oplossing gezocht waarbij de gevolgen te overzien waren, maar het is helaas niet gelukt en zitten we nu in een strenge lockdown. We hebben met een virus te maken dat zich makkelijk verspreidt."

Nieuwe gastheer

Volgens Van Eijk zijn we niet het enige land waar het virus niet onder controle is. "Het virus heeft steeds een nieuwe gastheer nodig. Wat helpt, is als mensen geen contact hebben met elkaar. Als iedereen nu thuisblijft, dan kunnen mensen die nu besmet zijn, niet anderen besmetten. Maar het probleem is dat we wel boodschappen moeten doen of gewoon naar kantoor gaan. Mensen denken ook gauw dat zij wel voorzichtig zijn, dat het bij hen op kantoor wel veilig is. Maar dat het steeds misgaat, wil zeggen dat we het toch niet goed doen."

De strenge lockdown is geen garantie dat we straks van het virus af zijn. "Als de maatregelen straks versoepeld worden, kan het virus weer om zich heen slaan", zegt Van Eijk. "Zolang er mensen zijn die het virus bij zich dragen, komen we steeds in deze situatie terecht."

Een lichtpuntje aan het einde van de tunnel is het vaccin dat vanaf januari in Nederland beschikbaar is. "Ik roep mensen dan ook op om zich te laten vaccineren." Volgens de viroloog is dat de enige manier om van dit virus af te komen.