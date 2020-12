Politiebond Rotterdam: 'Avondklok tijdens oud en nieuw niet te handhaven'

"Een avondklok tijdens oud en nieuw zou ons kunnen helpen in de stad, maar handhaving is lastig", zegt Coen Verplak, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de Nederlandse Politie Bond.

Verplak reageert op het nieuws dat het kabinet een avondklok overweegt tijdens de jaarwisseling om te voorkomen dat mensen massaal de straat opgaan waardoor het virus vrij spel krijgt. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb liet dinsdag weten daar geen voorstander van te zijn en noemde de avondklok een allerlaatste optie.

De Nederlandse Politiebond zit er helemaal niet op te wachten. "We hebben vrij weinig personeel", zegt Verplak. "Door corona wordt de druk steeds hoger. Er geldt nu ook een vuurwerkverbod en dat moet ook gehandhaafd worden. Dat zou ook voor een avondklok gelden en daar hebben we geen capaciteit voor. We kunnen niet elke persoon die op straat loopt achterna lopen."

Volgens Verplak wordt handhaving nog meer een kat-en-muisspel dan het al is. "Daar willen we niet aan meewerken. We doen alles om de situatie zo veilig mogelijk te maken en voor zover mogelijk gaan we opschalen, maar daar zit wel een grens aan. De handhaving van alle maatregelen komt bovenop het reguliere werk." Volgens Verplak hebben ze bij de politie daar niet oneindig de mogelijkheden voor.