Excelsior-directeur Ferry de Haan over twaalfde plaats: 'Dat het teleurstellend is, daar is iedereen het wel over eens'

Ook de algemeen directeur van de Rotterdamse club was blij met de bekerzege op eigen veld tegen een eredivisieclub. "We zijn goed voor de dag gekomen. En dan komt altijd de vraag waarom nu wel en in de competitie niet?"

De Haan zoekt zelf naar het antwoord op die vraag. "Dat blijft altijd een vaag iets. Nu speelden we tegen een eredivisieclub en wil iedereen zich toch bewijzen. Het systeem was iets anders, wat weer mogelijkheden biedt om het stabieler neer te zetten. We zagen tegen PEC Zwolle een enorme bereidheid bij de hele ploeg om de voorsprong die wij kregen in de tweede helft, over de streep te trekken."

Het neemt niet weg dat het wisselvalligheid troef is bij Excelsior dit seizoen in de competitie, met een teleurstellende twaalfde plaats tot gevolg. "Dat het teleurstellend is, daar is iedereen het wel over eens", aldus De Haan.

Dijkhuizen

En vaak wordt bij teleurstellende resultaten gekeken naar de trainer, in dit geval Marinus Dijkhuizen. "Richting het vertrouwen in de trainer doet dit helemaal niets", pareert De Haan direct. "We weten waar we mee bezig zijn, daar steken we veel tijd en energie in. En de verhouding tussen spelers en trainer is goed, je zag dinsdagavond ook dat die bereidheid er was."

Doelstelling aan het begin van het seizoen voor Excelsior was een plek bij de eerste acht bemachtigen, én dus nacompetitievoetbal veiligstellen. "Dat is nog steeds het doel, ondanks de twaalfde plaats. Die kansen liggen er nog, het vertrouwen moet terugkeren. Vrijdag (tegen Jong FC Utrecht, red.) speelde een ploeg zonder vertrouwen. Hopelijk is de bekerzege dinsdag een stap in de goede richting."

Voorlopig geen publiek

Vooralsnog blijven de voetbalstadions leeg. De eredivisie blijft, ondanks de verscherpte maatregelen van het kabinet om de spreiding van corona tegen te gaan, buiten schot. "Wij hadden sowieso geen rekening gehouden met publiek in januari", vertelt De Haan.

"Maar de hoop is nog steeds dat het einde winter, begin lente, wel weer kan. Het is een domper, je speelt voor je publiek. Onze supporters en sponsoren zijn heel betrokken en willen naar binnen. Dat willen wij ook. Maar dit zijn de maatregelen en de cijfers liegen niet. Het is een domper, maar wel het beste. Helaas."