Opmerkelijke loonsverhoging van 15 procent voor personeel ADM Europoort

In de cao is afgesproken dat de jaarlijkse indexactie van het pensioen komende jaren iets omlaag gaat. Het eerste jaar is dat 2%. De volgende jaren is dat 1,25%. Ook gaan de werknemers wat meer pensioenpremie bijdragen, doordat een derde van de verhoging van de pensioenpremie door de werknemers zal worden betaald.

Leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het cao-akkoord. "Lastig punt was de pensioenregeling", zegt CNV-onderhandelaar Diana Kraan. "De kosten voor de werkgever stegen alleen maar, waardoor ADM Europoort de regeling wilde versoberen. Juist vanwege die versobering is het belangrijk dat de werknemers er de komende vier jaar - voor een cao is dat een uitzonderlijk lange looptijd - zeker van kunnen zijn dat de lonen fors omhoog gaan."

De nieuwe cao gaat in per 1 januari 2021. De komende vier jaar gaan de lonen op 1 januari telkens met 3,25% omhoog. Verder is in de cao geregeld dat werknemers tot drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken.

Bij ADM Europoort worden sojabonen verwerkt. Er werken zo'n 550 mensen bij ADM in Nederland. Daarvan zijn er 300 werkzaam in de Europoort.