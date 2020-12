Burgemeester Kolff: 'Winkels die geen 70 procent aan essentiële middelen verkopen gaan dicht'

Winkelketens als de Action, Hema en Wibra openden ook in onze regio woensdagochtend 'gewoon' hun deuren, omdat dertig procent van hun assortiment uit essentiële levensmiddelen zou bestaan. Dit is tegen het zere been van Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht. Het percentage wordt volgens hem verhoogt naar zeventig procent.

"We moeten dat virus met elkaar onder de duim zien te krijgen en te houden, dat blijft essentieel", vertelt Kolff woensdag. "Ons is de afgelopen 24 uur bekend geworden dat er toch een aantal winkelketens zijn die de randen van de tijdelijke regeling opzoeken. Ik heb daar niet zoveel goede woorden voor over, laat ik me maar even voorzichtig uitdrukken."

"We hebben namens de Veiligheidsregio contact gehad met het ministerie, dat wordt deze ochtend nog opgelost", is Kolff stellig. "We gaan in alle veiligheidsregio's deze winkels sluiten. De ministeriële regeling wordt aangepast zodat dit kan."

Rookworst

"Laat ik het maar duidelijk zeggen: een winkel die als hoofdzaak speelgoed en daarbij toevallig rookworsten verkoopt en een potje wasmiddelen heeft staan is geen essentiële winkel en moet dicht", zegt Kolff.

Handhaving is inmiddels op de been om de betreffende winkels in Dordrecht te sluiten.