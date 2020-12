Woontoren van 200 meter op de Lijnbaan in Rotterdam

In het complex van de voormalige bioscoop zijn nu nog winkels, horeca en een sportschool gevestigd. De bedoeling van het nieuwe plan is om wonen, ondernemen en recreatie te combineren. Er wordt gekeken naar meer groen en meer verblijfsruimte buiten, bijvoorbeeld op daken en terrassen.

In Rotterdam is er een tekort aan huurwoningen. Volgens wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen draagt het bouwen van deze toren bij aan het plan om het tekort aan te pakken. "Bijna een derde van de woningen is voor huur in het middensegment. Dat zijn huurwoningen voor bijvoorbeeld leraren, zorgpersoneel en politieagenten.”

Het is al de derde hoge woontoren die in Rotterdam is aangekondigd. Er zijn ook plannen voor torens van meer dan 200 meter bij het Hofplein en op Katendrecht.