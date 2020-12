Sparta hakt in januari knoop door over echt gras in stadion: 'Mag geen negatief effect hebben op prestaties eerste team'

Sparta hakt in januari knoop door over echt gras in stadion

De wens van Sparta om in het Kasteel terug te keren naar echt gras is niet van gisteren. Vroeg of laat gaat het kunstgras eruit, de vraag is alleen op welke termijn dat gaat gebeuren en wat het betekent voor de selectie van de club als trainings- en jeugdcomplex Nieuw-Terbregge ook nog verbouwd gaat worden.

Trainer Henk Fraser en directeur betaald voetbal Henk van Stee zoeken momenteel in de regio naar een alternatieve locatie om in het nieuwe seizoen met de selectie te gaan trainen. Een tussenoplossing dus, maar wel één waar nog veel haken en ogen aan zitten. "Het belangrijkste is dat het geen negatief effect heeft op de prestaties van het eerste team", zegt Sparta-voorzitter Leo Ruijs.

De renovatie van Nieuw-Terbregge start komende zomer, een opknapbeurt die na twintig jaar meer dan nodig is. Als Sparta terugkeert naar echt gras in het seizoen 2021/2022, is trainen in het stadion geen optie meer. Uitwijken naar een amateurclub is een optie. Een optie die Henk en Henk lijken te zien zitten, Ruijs plaatst ook zijn kanttekeningen.

Optimaal presteren

"Als wij geen optimale omstandigheden kunnen creëren voor ons eerste elftal, moet je je afvragen wat dat professioneel betekent. Of ons eerste team nog optimaal kan presteren, en dat geen punten gaat kosten. Die discussie voeren wij op dit moment met elkaar. In januari nemen we daar een besluit over."

Ook Ruijs wil naar gras, maar niet ten koste van alles. "We kunnen nog zo graag op gras willen spelen, dat is ook niet onmogelijk, maar we moeten wel kijken hoe we hier mee omgaan. Dat doen we in januari. Dan hakken wij de knoop door. De supporters willen naar echt gras, ik wil dat graag, we willen dat allemaal, maar we moeten ook kijken of het haalbaar is", aldus Ruijs.

"Het moet geen negatief effect hebben op de prestaties. Als de trainer zegt dat het niet ideaal is, en Henk van Stee zegt dat, en de andere mensen van de technische staf ook, dan moet je het niet doen."

Zoektocht

De zoektocht naar een trainingslocatie is al enige tijd aan de gang. "Henk en Henk zoeken naar een locatie waar wij tijdelijk gehuisvest kunnen worden, op basis van exclusiviteit. Wij willen geen concessies doen aan de omstandigheden waar wij gebruik van willen maken."

Vooralsnog is die geschikte amateurclub nog niet gevonden. Bovendien spelen veel verenigingen tegenwoordig op kunstgras. "Maar ze zijn er wel. Er zijn accommodaties waar het wel kan", vertelt Ruijs. Sparta kijkt daarvoor verder dan alleen Rotterdam. "Maar wel in de regio Rijnmond. Brielle of Maassluis, dat zou kunnen."

Ruijs denkt dat deze tussenoplossing Sparta niet veel geld hoeft te kosten. "We gaan echt niet een hele tussenoplossing zoeken die ons veel geld kost. Dan is het economisch sowieso geen haalbare zaak."

Mocht het plan doorgaan om in het nieuwe seizoen op een tijdelijke amateuraccommodatie te trainen én dus in het Kasteel definitief over te stappen op echt gras, betekent dat ook dat Jong Sparta en Sparta onder 18 elders moeten gaan trainen en spelen. "Dat hoeft niet perse dezelfde locatie te zijn. Maar we nemen niet zomaar even een besluit. Alle opties moeten wij op tafel krijgen."

In november vertelde Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta, nog dat Sparta pas overstapt op echt gras als Nieuw-Terbregge opgeknapt is.