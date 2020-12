Eenzaamheid is al erg: maar word je er ook nog eens dement van?

Samen een boek lezen of naar muziek luisteren is goed tegen eenzaamheid en daarmee ook dementie

De klap van de nieuwe lockdown is voor iedereen voelbaar. Zeker bij ouderen gaat dit in veel gevallen voor een nóg eenzamere kerst zorgen. Premier Rutte en burgemeesters Aboutaleb en Kolff benadrukte daarom al: juist nu is het noodzakelijk om naar elkaar om te kijken, want veel mensen zijn eenzaam.

Eenzaamheid is, zeker met de feestdagen, voor veel mensen een last. Maar hoe schadelijk is het eigenlijk? In het Erasmus MC onderzoeken ze of eenzaamheid ervoor zorgt dat meer mensen last krijgen van dementie. Isabel van der Velpen is een van die onderzoekers. Nu we weer vijf weken lockdown ingaan, vertelt zij wat de invloed daarvan kan zijn op ons brein.

"We zijn bezig te onderzoeken waarom mensen die eenzaam zijn een hoger risico hebben op het krijgen van dementie", legt Van der Velpen uit. "Er zijn een aantal dingen waarvan we weten dat het dementie kan verergeren. Zo is het moeilijker om voor jezelf te zorgen als je alleen bent, moeilijker om een gezonde leefstijl na te leven en eenzaamheid zorgt voor een stressreactie. Al die dingen bij elkaar kunnen een negatieve invloed hebben op je mentale en fysieke gezondheid."

Uitdagen

Sociale interactie is een gezonde uitdaging voor je hersenen. Als je alleen bent hoeven je hersenen minder hard te werken en gaan ze sneller achteruit. Ook dat draagt bij aan dementie. Door de lockdown wordt al het fysieke sociale contact stopgezet. Van der Velpen is daarom enthousiast over het initiatief van Wilma en Ada die een belboom hebben opgezet. Zij bieden een luisterend oor aan eenzame mensen.

"Of je hersenen gezond blijven hangt van veel dingen af. Maar zeker in de aankomende weken zijn dit soort initiatieven heel belangrijk om die eenzaamheid plek te geven", zegt Van der Velpen. "Ik vind het een prachtig initiatief. Ik denk dat veel mensen behoefte hebben om hun zorgen te delen of even met iemand te praten."

Hersenen topfit

Het zijn volgens Van der Velpen dan ook de dagelijkse dingen die helpen je brein topfit te houden. "Nu is het helaas met de lockdown niet mogelijk fysiek contact te hebben, maar ik zou iedereen willen oproepen nu nóg wat vaker aan je medemens te vragen hoe het met hem gaat of te laten weten dat je voor hem klaarstaat. Bijvoorbeeld samen naar muziek luisteren of een boek lezen kan ook al ontzettend helpen."

Daarnaast wil de onderzoekster benadrukken dat tijdens de pandemie iedereen last heeft van gevoelens van eenzaamheid. "Zowel jongen als oude mensen en zowel mannen als vrouwen maken het nu mee. Weet dat je niet alleen bent."