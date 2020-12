Uitgelachen en bewierookt, Feyenoord-doelman Marsman laat zich niet beïnvloeden door meningen van buitenaf

Nick Marsman lijkt de laatste tijd beter in zijn vel te zitten onder de lat van Feyenoord. Tegen FC Utrecht eind november was het vooral aan hem te danken dat de Rotterdamse club een punt pakte (1-1). En dat terwijl de kritiek eerder die maand niet mals was na een minder optreden bij FC Emmen. Marsman krijgt dat natuurlijk mee.

"Dat is ook wel weer een beetje voetbal. Dat gaat heel snel. Het is mooi dat iedereen nu heel positief is, maar ik blijf ook realistisch. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen. Ik heb geen invloed op wat mensen schrijven, ik moet zorgen dat ik een goede prestatie lever op het veld en het team help. Daarbuiten mogen ze zeggen wat ze willen", aldus Marsman, die al weken in het doel staat vanwege de absentie van eerste keeper Justin Bijlow.

"Ik weet dat ik gewaardeerd word in de selectie en binnen de club. En ik heb vertrouwen in mezelf, ik weet dat ik goed kan keepen", vervolgt Marsman, die in de zomer van 2019 tekende in de Kuip.

Zijn contract loopt door tot komende zomer. Daarna kan hij gaan en staan waar hij wil. "Ik heb nog niet met Feyenoord gesproken", vertelt de oud-doelman van FC Twente, Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

Nieuw contract?

Stevent Marsman in zijn huidige vorm af op een nieuw contract bij Feyenoord? En wil hij dat zelf wel? "Ik vind Feyenoord een heel mooie club en ik heb het goed naar mijn zin hier. Uiteindelijk wil ik wekelijks spelen, we gaan zien wat er gaat gebeuren", wil Marsman nog niet te veel kwijt over zijn toekomst.

Tegen VVV-Venlo (0-3) tankte Feyenoord afgelopen weekend vertrouwen, na een serie mindere resultaten. In de competitie én Europa. "Die overwinning was nodig", geeft de keeper toe.

"Die goal van Jens Toornstra (de 0-1 tegen VVV, red.) voelde als een bevrijding. Daarna kroop iedereen uit zijn schulp, voetbalden wij vrijer en zie je dat deze ploeg kwaliteit heeft. Die twee andere goals vielen er snel achteraan."