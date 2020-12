Vier nepagenten horen veertig maanden cel tegen zich eisen na overval op PostNL-wagen

Drie Rotterdammers en een Hagenaar hebben veertig maanden cel tegen zich horen eisen in de rechtbank. Zij zouden zich in februari van dit jaar hebben voorgedaan als nepagenten en zo voor 65-duizend euro aan elektronica te hebben gestolen uit een vrachtwagen van PostNL.

De mannen lieten vanuit een Volkswagen Golf aan de chauffeur van de vrachtwagen een stopteken zien. Eenmaal langs de weg, stopte ook een busje achter de bezorgwagen. De nepagenten lieten de chauffeur het laadruim openen omdat er cocaïne tussen de vracht zou zitten.

Eenmaal in het laadruim werd de chauffeur tegen de wand geduwd terwijl voor 65-duizend euro aan elektronica en voor nog eens elfhonderd euro aan schoenen uit de bus werd gestolen.

Via camerabeelden van de overval en doordat kon worden nagegaan van wie het busje was, kon het viertal worden opgespoord.

Twee Rotterdammers van 26 jaar, een 28-jarige Rotterdammer en een 28-jarige Hagenaar en zijn 45-jarige moeder werden aangehouden. Drie van hen legden een gedeeltelijke bekentenis af. Alleen de Hagenaar bleef stil.



Poseren in politie-uniform

De moeder van de man uit Den Haag bevestigde aan een andere vrouw over de telefoon dat haar zoon bij de overval was. Ook zijn foto's gevonden waarin de moeder en zus van de ontkennende verdachte poseren in politie-uniform.

De officier van justitie eist veertig maanden gevangenisstraf tegen de vier overvallers. Tegen de moeder is vijftig uur taakstraf voor het gebruiken van middelen die haar zoon door een misdrijf heeft verkregen geëist. De uitspraak is over twee weken.