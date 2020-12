IJzige stilte op Schaatsbaan Rotterdam door lockdown: 'Het zijn treurige tijden'

De kerstvakantie is voor heel wat ondernemers een drukke en belangrijke tijd. Het is hét moment om veel omzet te draaien. Dat geldt ook voor Schaatsbaan Rotterdam, die normaal gesproken in de kerstvakantie ongeveer vijfduizend bezoekers per dag ontvangt. Maar deze kerstvakantie is het stiller dan ooit.

"Het zijn treurige tijden. Hier worden we niet vrolijk van", zegt de zichtbaar aangeslagen Tijs Nederlof van Schaatsbaan Rotterdam. "Enerzijds is het natuurlijk belangrijk, maatschappelijk gezien, dat we de crisis onder controle krijgen en dat de besmettingsaantallen weer naar nul gaan. Anderzijds heb ik een ijsbaan te runnen, maar die is dicht. Dit heeft flinke consequenties."

Buffer

De schaatsbaan loopt veel omzet mis. "Dit is een serieuze kwestie die onze toekomst wel iets onzekerder maakt", zegt Nederlof. Hij benadrukt dat dit voor de schaatsbaan de belangrijkste periode is. "Sowieso de gezelligste periode en de drukste. Maar ook qua omzet is deze tijd heel belangrijk. In deze periode creëren we een dusdanige buffer, dat we het in ieder geval tot november komend jaar kunnen uitzingen met z'n allen. Daardoor kunnen we weer verder."

De schaatsbaan ging eind november open. Schaatsliefhebbers kunnen er ieder jaar tot eind februari terecht. "We zijn nu zestien dagen open geweest. En in die zestien dagen mochten we hier continu maar dertig man per baan ontvangen. Het is minimaal, maar dit ging best wel goed. Het was compleet veilig. Als je met dertig man op een vierhonderd meter baan schaatst, betekent dit dat je 150 vierkante meter voor jezelf hebt. Van die dertig nu naar nul is een flinke stap en dat gaan we wel voelen."

Tekst gaat verder onder de video



Steun

Tijs hoopt op voldoende steun vanuit de overheid. Maar ook op regiogenoten kan hij rekenen. "We merken ook dat er enorme steun vanuit de schaatscommunity komt. Hartverwarmend, en dat op een ijsbaan. Dat kunnen we momenteel wel gebruiken denk ik", zegt hij met een grijns van oor tot oor.

Dat het voor hem een moeilijk jaar is, staat buiten kijf. "Eigenlijk vanaf maart weet je dat deze crisis eind november niet voorbij zal zijn. Dus je bent eigenlijk al een heel jaar bezig met het voorbereiden van iets waarvan je niet weet wat er gaat komen. Dat is bijzonder lastig, en uiteindelijk moet je nu dan toch de tent sluiten."

Maar hij geeft de moed niet op. "Ik hoop dat we vanaf half januari tot eind februari een paar mooie weken draaien, zodat we de schade beperkt houden."