Studiestress: ‘Ik had laatst een stagegesprek waarbij er zestig sollicitanten waren voor een functie’

Het leven van jongeren wordt gedomineerd door corona. Hoe kom je deze crisis het best door? In de serie Doorbijters spreekt SOW Rijnmond met verschillende jongeren, over deze moeilijke tijd. Aflevering 2 gaat over studiestruggles. Welke problemen ondervinden jongeren tijdens het studeren? Berbel (21) en Xander (20) vertellen over de dingen waar zij tegenaan lopen tijdens hun studie.

Berbel Rozema studeert psychologie aan de University of Massachusetts Lowell, in de VS. Door de coronacrisis is ze echter terug naar Nederland gestuurd en volgt ze noodgedwongen haar lessen vanuit haar ouderlijk huis. “Net nadat ik had gehoord dat ik niet terug kon naar Amerika, had ik wel een dipje. Ik ben heel de zomer bezig geweest om fit te blijven en dan weer terug te gaan en vervolgens gebeurt dat niet. Dan raak je wel een beetje gedemotiveerd”. Berbel studeert in Amerika, omdat ze professioneel hockey speelt in het team van haar universiteit. De trainingen en wedstrijden met haar team kunnen niet door gaan. “Ik blijf positief door mijn doelen voor ogen te houden. Waar doe je het voor is iets wat je jezelf af moet blijven vragen”.

Ook Xander van Loon ondervindt hinder van de coronacrisis op zijn studie Creative Business. Hoewel zijn resultaten beter geworden omdat hij minder afleiding heeft, maakt hij zich wel zorgen over de toekomst. “Je kan zo lastig aan een stage komen op dit moment. Ik had laatst een stagegesprek waarbij er zestig sollicitanten waren voor een functie.” Xander is bang dat hij daardoor studievertraging oploopt. Daarnaast geven Berbel en Xander beide aan, dat het soms moeilijk is om gemotiveerd te blijven.

Dit probleem herkent Ismail Aghzanay, docent Engels en teamleider op het Comenius College in Capelle. Hij zegt: “Je ziet ook wel dat heel veel studenten fysieke- en mentale problemen ondervinden. Ze vinden het lastig om alles in te halen”. Er is ook nog iets anders dat hem opvalt: “De jongeren die het al jaren lastig hebben omdat ze het financieel niet breed hebben, gaan zo behoorlijk achterlopen, dat de vraag is: hoe gaan we deze jongeren helpen’’. Hoewel er tegenslagen zijn blijven onze doorbijters positief en geven ze ons wat tips om hier mee om te gaan.