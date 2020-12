Beoogde salafistenschool in Rotterdam-Zuid wordt alsnog pand met huurwoningen

De opschudding in de Landbouwbuurt was groot toen in 2016 bekend werd dat het scholencomplex aan de Sikkelstraat, Vorkstraat en Ploegstraat in Rotterdam-Zuid was verkocht aan Al Nour. De organisatie had het pand aangekocht met geld uit Qatar. De vrees was dat het een salafistenschool zou worden, waar extreme ideeën van de islam zouden worden gepredikt.



Ook kregen de huurders die al in het gebouw zaten te maken met vergaande intimidatie. Ze werden gepest en sloten werden zonder overleg veranderd.

Burgemeester Aboutaleb besloot na de signalen in te grijpen. Met behulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Qatar kwam hij in gesprek met de financiers.

In een brief aan de gemeenteraad liet Aboutaleb in oktober 2016 weten 'dat het niet de bedoeling was onrust in Rotterdam te veroorzaken en dat ze de ontstane situatie betreuren. Ze hebben aangegeven het pand aan de gemeente of een andere partij te willen verkopen. De organisatie benadrukt bovendien een liefdadigheidsorganisatie te zijn en heeft zich onlangs in een verklaring uitgesproken tegen terrorisme.'



Sindsdien zijn ruim vier jaar verstreken. Recent waren nog een aantal rechtszaken aangekondigd rondom het pand, omdat er problemen waren met de oplevering door Al Nour. Die problemen zijn achter de rug.

'Historie behouden'

"We zijn blij dat vooruit kunnen kijken", zegt Iwan de Vries van ontwikkelaar Fullhouse Vastgoed. Zijn organisatie gaat het gebouw van zesduizend vierkante meter veranderen in een complex met huurwoningen. "In elk geval voor het midden en hoger segment en misschien komen er ook nog sociale huurwoningen. Dat onderzoeken we nog. We willen in elk geval de historie die het pand uitstraalt behouden."

Het gebouw werd in 1923 gebouwd en was destijds het grootste scholencomplex van Rotterdam. Het complex werd ontworpen door de Rotterdamse gemeentearchitect Walter Dahlen in samenwerking met Ad van der Steur. Het gebouw bood oorspronkelijk plaats aan drie scholen, waarvan twee voor G.L.O. (Gewoon Lager Onderwijs) en één voor U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs). Het gebouw had naast klaslokalen ook ruimte voor een gymnastiekzaal, een badhuis, twee dienstwoningen en een overdekte kinderspeelplaats.