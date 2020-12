Uitslag poll: ruime meerderheid vindt het terecht dat winkelketens zoals Hema en Action dicht moeten

"Laat ik het maar duidelijk zeggen: een winkel die als hoofdzaak speelgoed en daarbij toevallig rookworsten verkoopt en een potje wasmiddelen heeft staan is geen essentiële winkel en moet dicht", zei Kolff woensdagochtend. Bijna negentig procent van de bijna zesduizend stemmers op de poll geeft Kolff gelijk.

'Te zot voor woorden'

Ook op onze social media kanalen vinden de meesten het terecht dat deze winkels de deuren sluiten. Arie Noordam deelt met zijn reactie op onze Facebookpagina een mening waar velen zich bij aansluiten: "Of alles open of alles dicht! Wat er nu gebeurt is te zot voor worden." Deze ochtend zijn er in Dordrecht verschillende mensen die toch nog even kijken of ze kunnen winkelen bij de Action. Maar ook zij hebben begrip voor de sluiting van de winkel.

'Nu weten ze wat de horeca het hele jaar al voelt'

Veel mensen die reageren snappen niet dat deze winkelketens in eerste instantie nog open mochten blijven, terwijl de horeca en kleine ondernemers wél dicht zijn. Zo zegt Teun Middelkoop: "Dicht is dicht en niet denken dit kan wel. Nu weten ze wat de horeca het hele jaar al voelt."

Miranda van Roon sluit zich daarbij aan: "Ineens voelt iedereen zich essentieel. Grote winkelketens gewoon dicht. Ze overleven het echt wel hoor die vijf weken. Kijk naar de horeca en de kappers, die moeten het ook maar zien te redden."

'Dicht die handel'

Onze community op Facebook ziet de sluiting van deze winkelketens als een manier om het aantal besmettingen te laten zakken. "Het gaat juist om het verminderen van reisbewegingen", zegt Miriam Fagel. Anja Schutten is er klaar mee: "Dicht die handel! Ik wil nu weleens van dat virus af."

Peter Sterk is juist bang dat het drukker wordt in supermarkten: "Waar ik bang voor ben is dat door niet-essentiële winkels te sluiten die ook artikelen verkopen die je bij de supermarkt kan krijgen, dat je daarmee extra drukte creëert in die supermarkten waardoor je het beoogde doel, namelijk minder drukte, volledig teniet doet."

Poll-uitslag

