Jongeren feesten in studentenflat: 'Dit gedrag accepteren we niet'

De politie heeft dinsdagavond in moeten grijpen bij een feest in een studentenflat naast de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zo'n twintig studenten hielden zich niet aan de geldende coronamaatregelen, zo bevestigen de politie en de Erasmus Universiteit na berichtgeving in de Telegraaf. Filmpjes daarvan gaan rond op sociale media.

Agenten kregen dinsdagavond rond 22:20 uur een melding over geluidsoverlast bij het gebouw aan de Burgemeester Oudlaan. Ter plaatse bleek het om een groep van zeker twintig jongeren te gaan, die mogelijk onder invloed van alcohol waren. De Telegraaf noemt het een kat-en-muisspel dat volgde in het trappenhuis. Uiteindelijk hebben elf jongeren een proces-verbaal gekregen.

De Erasmus Universiteit noemt wat zich heeft afgespeeld in de studentenflat "niet acceptabel". Het gebouw is niet in beheer van de universiteit, maar de EUR gaat wederom naar de studenten communiceren dat ze zich aan de maatregelen moeten houden. Dat gebeurt volgens woordvoerder Rateb Abawi niet alleen via de mail, maar ook via een brief die bij de studenten thuis wordt bezorgd. "Daarin geven we duidelijk aan dat we dit soort gedrag niet accepteren."

Het was niet de eerste keer in de flat dat studenten zich niet aan de maatregelen hielden. Volgens Abawi was er begin november ook een feest, maar is niet duidelijk of het nu om dezelfde studenten gaat. Ook toen heeft de EUR direct gereageerd door studenten opnieuw op de maatregelen te wijzen.

Bij de studentenflats wordt al extra beveiliging ingezet. De Erasmus Universiteit gaat donderdag in overleg met de beheerders van de studentenflats en met de politie, om te kijken welke maatregelen verder genomen kunnen worden.