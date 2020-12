Geen sloop in Fazantstraat, maar ook geen grote renovatie van de buitenruimte

Er zal niet gesloopt worden in de Fazantstraat in Rotterdam-Carnisse als de raad van Rotterdam dat niet wil, maar dat betekent ook dat de straat op korte termijn geen uitgebreide renovatie krijgt. Zonder slopen en nieuwbouw is er geen extra geld omdat te doen. Dat zei wethouder Bas Kurvers van bouwen woensdag tegen de gemeenteraad in een commissievergadering.

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad had zich al uitgesproken tegen de plannen. Maar nu ook de coalitiepartijen ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks en D66 er van af zien, is er geen steun meer voor nieuwbouw. Wethouder Kurvers zei ook veel reacties van de bewoners te hebben gehad en dat daarom is besloten dat er niet gesloopt gaat worden. De huizen worden verbeterd, samengevoegd en vergroot.

"Iedereen die daar woont, kan daar blijven", zegt Bas Kurvers. "Als iemand zijn huis wil verkopen dan kan dat aan de gemeente en dan zullen wij kijken of we de huizen gelijk kunnen verbeteren en vergroten."

Astrid Kockelkoren van GroenLinks is blij: "Het is een betere aanpak voor de straat. De leefbaarheid in de wijk staat onder druk. Er is een gebrek aan grotere woningen. Met dit samenvoegen van woningen geef je bewoners de gelegenheid om door te groeien in hun eigen wijk en eigen woonblok."

Minder renovatie

Wat wethouder Kurvers betreft zijn er wel gevolgen nu er niet gesloopt wordt. Er komen geen levensloopbestendige woningen, en vergroening en opknappen van de straat zit er voorlopig ook niet in. Met het sloopplan kwamen vele miljoenen euro's om dat allemaal te kunnen doen. Nu er geen nieuwbouw komt, komt dat geld ook niet. En dus moet er in de reguliere begroting gekeken worden wanneer onderhoud gedaan kan worden.

De oppositie was daar niet blij mee. Leefbaar Rotterdam, SP en Denk vinden dat het onderhoud juist snel gedaan moet worden. Het debat werd even fel toen de wethouder ook zei dat hij bij het taxeren van de huizen had gemerkt dat in sommige huizen slaapkamers in de kelder waren ontdekt die niet aan de brandveiligheid zouden voldoen. Dat kon nu ook niet worden aangepakt.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik vond dat een bedreiging naar de raad. Hij vindt dat de wethouder handhaving moet inzetten. Ook donderdag bij de behandeling in de raad zal hier nog over gesproken worden.

'Waarom wel slopen in Tweebosbuurt?'

De oppositie is blij dat vier coalitiepartijen nu hun mening over slopen hebben gewijzigd. Stephan van Baarle van Denk vroeg de PvdA en GroenLinks waarom het stoppen met slopen in de Tweebosbuurt onbespreekbaar was en dat het hier wel kan.

"De coalitie had toen moed kunnen tonen, met name de PvdA en GroenLinks", zegt Van Baarle. "We hebben toen ook samenvoegen en renoveren van woningen voorgesteld. Maar toen was de politieke moed er niet om mensen te redden. Ik kan me voorstellen dat het die mensen daar enorm pijn doet. Mij doet het ook zeer, nog steeds."

Astrid Kockelkoren van GroenLinks zegt dat ze steeds in iedere situatie een afweging maakt. De Tweebosbuurt was volgens haar echt een andere situatie. Daar ging het voornamelijk om huizen van een corporatie en hier om particulier eigendom.

Donderdag wordt de zaak verder besproken in de gemeenteraad en wordt er definitief over gestemd.